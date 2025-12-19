Acecook Việt Nam thưởng nóng 500 triệu cho đội tuyển quốc gia U.22 Việt Nam

Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội tuyển đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Acecook Việt Nam trong việc nâng tầm bóng đá Việt Nam và mang hạnh phúc đến người Việt thông qua những sản phẩm cũng như các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Thưởng nóng 500 triệu đồng cho đội tuyển quốc gia U.22 Việt Nam

Với chiến lược "ĐỔI MỚI NÂNG TẦM HẠNH PHÚC - COOK HAPPINESS THROUGH INNOVATION", Acecook Việt Nam luôn chú trọng vào việc phát triển các giá trị bền vững và tạo ra những sản phẩm, hoạt động ý nghĩa có thể kết nối cộng đồng. Theo Acecook Việt Nam, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần đoàn kết và những khoảnh khắc hạnh phúc đến với người hâm mộ.

Thông qua các hoạt động tài trợ và cổ vũ bóng đá, Acecook Việt Nam cho biết doanh nghiệp luôn xem mình là người bạn đồng hành của các đội tuyển quốc gia, sát cánh cùng cầu thủ và người hâm mộ trên hành trình chinh phục những cột mốc mới. Việc trao thưởng 500 triệu đồng lần này được xem như một sự khích lệ và tôn vinh những nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ. Trước khi đội tuyển lên đường thi đấu SEA Games 33, Acecook Việt Nam cũng trao tặng 500 triệu đồng cho cả hai đội tuyển U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam nhằm động viên và gửi thông điệp may mắn "Hảo mọi lúc, Hảo mọi đấu trường".

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam trên con đường đến với vinh quang. Mỗi trận đấu, mỗi pha bóng đều mang lại cảm xúc mãnh liệt và hy vọng lớn lao cho người hâm mộ. Chúng tôi tin rằng với tinh thần chiến đấu kiên cường, bóng đá Việt Nam sẽ đạt được những thành công vang dội hơn nữa trong tương lai".

Lễ công bố tiếp tục gia hạn Gói tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

Trước đó, Acecook Việt Nam đã công bố tiếp tục gia hạn Gói tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến năm 2030 ở mức cao nhất của gói tài trợ Top Star Partner, thể hiện cam kết mạnh mẽ và lâu dài trong việc đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà (bao gồm: đội tuyển bóng đá quốc gia, đội tuyển nữ bóng đá quốc gia Việt Nam, đội tuyển U.23/U.22 Việt Nam) là nền tảng vững chắc giúp các ĐTBĐQG Việt Nam vững vàng vươn tầm thế giới.

Cùng với tổng phần thưởng 500 triệu đồng, Acecook Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ hướng tới những thành công lớn hơn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.