Acecook Việt Nam - Từng bước hướng đến phát triển bền vững

Xây dựng công ty phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi 3 chữ H

"Cook Happiness" là triết lý của tập đoàn mẹ Acecook và là một thành viên của tập đoàn nên triết lý kinh doanh của Công ty Acecook Việt Nam cũng được thiết lập dựa trên triết lý của tập đoàn. Và từ triết lý kinh doanh đó, Acecook Việt Nam xây dựng giá trị cốt lõi của công ty cụ thể bằng 3 chữ H: Hạnh phúc cho người tiêu dùng, hạnh phúc cho nhân viên và hạnh phúc cho xã hội.

Chữ H đầu tiên Happy Customers- Hạnh phúc cho người tiêu dùng được Acecook Việt Nam xây dựng thông qua việc luôn nỗ lực để làm cho khách hàng, những người sử dụng sản phẩm của Acecook cảm thấy hạnh phúc. Mà công ty quan niệm, người tiêu dùng chỉ hạnh phúc khi được thưởng thức một sản phẩm thật ngon, thật chất lượng lại an tâm về chất lượng.

Để khách hàng an tâm khi sử dụng sản phẩm thì công ty luôn kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như quá trình lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Để kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu, Acecook Việt Nam đã thiết lập đầy đủ các chỉ tiêu nguyên vật liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Luật thực phẩm trong nước và quốc tế. Toàn bộ nguồn nguyên liệu, từ bột mì đến các gia vị, thành phần của bột súp, gói rau... đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp có uy tín, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của công ty và luôn được đánh giá định kỳ hằng năm.

Để kiểm soát quy trình sản xuất, công ty áp dụng nhiều bộ tiêu chuẩn và hệ thống quốc tế như tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC, Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC, Tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm IFS Food, Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Toàn bộ quy trình sản xuất mì ăn liền có quy mô được chuyển giao từ Acecook Nhật Bản nên luôn đảm bảo được an toàn, an tâm.

Và khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường thì công ty luôn theo dõi quy trình phân phối chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt việc bảo quản sản phẩm cũng như đảm bảo sản phẩm không thay đổi chất lượng trong quá trình vận chuyển.

Trong thời kỳ mới, để đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như thể hiện trách nhiệm của mình với người tiêu dùng, Acecook Việt Nam đã không ngừng cải tiến các sản phẩm mang giá trị cộng thêm về dinh dưỡng và sức khỏe như bổ sung thêm khoai tây, đậu Hà Lan, khoáng chất (Canxi cho mì dành cho trẻ em) trong sản phẩm, phát triển thêm các loại hình sản phẩm mới như mì không chiên, sản phẩm ăn liền từ gạo…

Để mang lại hạnh phúc cho nhân viên, Acecook Việt Nam luôn xây dựng những chính sách phúc lợi tốt; môi trường làm việc an toàn, ổn định, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, giúp nhân viên hướng đến một sự nghiệp ổn định và phát triển. Bên cạnh đó, mọi sự nỗ lực của từng thành viên luôn được công ty công nhận, đánh giá khách quan và truyền thông để mọi người luôn hiểu rõ, cảm nhận và phát huy vai trò của mình trong sứ mệnh chung: Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực của Acecook Việt Nam. Có thể nói, sự kết nối, niềm tin, tự hào và nhiệt thành cống hiến đã tạo nên gắn kết bền vững của tập thể cán bộ công nhân viên Acecook Việt Nam.

Mang lại hạnh phúc cho xã hội là mục tiêu bền vững mà Acecook luôn theo đuổi

Acecook Việt Nam luôn nỗ lực để làm cho toàn xã hội hạnh phúc. Công ty luôn đóng góp vào sự phát triển ngành mì ăn liền nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, công ty tích cực tài trợ và tổ chức các hoạt động từ thiện, hoạt động vì môi trường nhằm cống hiến cho xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong những năm qua, Acecook Việt Nam đã có nhiều hoạt động góp cho cộng đồng, xã hội bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em giúp cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao, khó khăn; tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống thiên tai, tham gia giao thông; tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó; đồng hành cùng bóng đá Việt Nam,…

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam còn có rất nhiều hoạt động đóng góp cho môi trường như cải tiến sản phẩm từ ly nhựa chuyển sang ly giấy, sử dụng nĩa nhựa sinh học, nghiên cứu các vật liệu bao bì thân thiện môi trường. Đặc biệt, công ty từng bước hạn chế sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt sang sử dụng nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời, khí ga đốt sạch góp phần giúp giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Tất cả những nỗ lực trên đều nhằm cống hiến cho xã hội Việt Nam phát triển bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn.