Acer ra mắt laptop Swift mới dùng chip AMD Ryzen 8040 hỗ trợ Ryzen AI

Những chiếc laptop Swift mới chạy Windows 11 hỗ trợ màn hình OLED, đồ họa Radeon 780M và RAM 32 GB. Dòng AMD Ryzen 8040 được tiết lộ vào tháng 12 đi kèm công cụ AI chuyên dụng được AMD tuyên bố giúp nó nhanh hơn tới 1,4 lần so với các phiên bản tiền nhiệm về hiệu suất của mô hình thị giác AI và Llama.

Acer cho biết Swift Edge 16 và Swift Go 14 sẽ triển khai NPU cho các tác vụ liên quan đến AI như PurifiedVoice (loại bỏ tiếng ồn xung quanh trong cuộc gọi và ghi âm) và PurifiedView (làm mờ nền trong hình ảnh và điều chỉnh vị trí của mắt người dùng trong cuộc gọi điện video).

Giống như hầu hết các máy Windows mới, dòng Swift mới đi kèm nút Capilot chuyên dụng trên bàn phím để thực hiện các truy vấn AI nhanh giống như ChatGPT. Chip AMD của cả hai máy đều bao gồm bộ xử lý bảo mật Pluton của Microsoft. Được giới thiệu vào năm 2020 thông qua sự hợp tác với AMD và Intel, giải pháp này tăng cường bảo mật trực tiếp vào bộ xử lý, giúp bảo vệ thông tin xác thực, khóa mã hóa và dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi tin tặc.

Swift Edge 16 là sản phẩm tối ưu hóa hiệu suất mà không làm mất đi tính di động. Tất cả các biến thể thiết bị đều có tấm nền OLED 16 inch với độ phân giải WQXGA (3.200 x 2.000) và tốc độ khung hình 120Hz với thời gian phản hồi dưới 0,2 ms, cung cấp hỗ trợ 100% gam màu DCI-P3 và chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500 cho hình ảnh chính xác.

Giá khởi điểm cho Swift Go 14 là 700 USD

ACER

CPU Ryzen 7 8840U của thiết bị được kết hợp với đồ họa tích hợp AMD Radeon 780M. Máy có tới 32 GB RAM LPDDR5 và SSD PCIe 4.0 2TB. Tùy thuộc vào cấu hình, sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 7 hoặc Wi-Fi 6E.

Swift Edge 16 nặng 1,23 kg và dày 12,95 mm. Sản phẩm được bọc trong khung hợp kim nhôm-magiê và có pin 54 Wh, bao gồm hai cổng USB-C, hai cổng USB-A, một HDMI 2.1 và khe cắm thẻ nhớ microSD.

Trong khi đó, Swift Go 14 trang bị CPU 8 lõi AMD Ryzen 9 8945HS với đồ họa AMD Radeon 780M, cung cấp RAM tối đa 32 GB LPDDR5X và SSD PCIe Gen 4 lên đến 2 TB. Biến thể 14 inch cao cấp nhất sẽ có màn hình OLED WQXGA (2.880 x 1.800) với tốc độ làm mới 90 Hz. Phiên bản khác cung cấp tấm nền IPS 1.920 x 1.200 với khả năng cảm ứng. Bản lề của thiết bị có thể mở rộng tới 180 độ và bàn di chuột bằng kính lớn hơn 44% so với tiền nhiệm. Sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 6E.

Nhờ kích thước nhỏ hơn, Acer cho biết Swift Go 14 là phiên bản di động hơn, mặc dù trọng lượng nặng hơn so với mẫu 16 inch nói trên. Sản phẩm có pin 65 Wh hoặc 50 Wh.

Swift Edge 16 được bán với giá khởi điểm 1.300 USD ACER

Cả hai model đều có webcam QHD 1440p, mặc dù chỉ Swift Go 14 được liệt kê là có màn trập riêng tư. Mẫu nhỏ hơn có số cổng ít hơn so với mẫu 16 inch, vốn loại bỏ cặp cổng USB-A. Swift Go 14 có hai cổng USB-C, đầu nối HDMI 2.1 và khe cắm thẻ nhớ microSD.

Swift Edge 16 ra mắt vào tháng 3 tại Bắc Mỹ với giá khởi điểm 1.300 USD. Trong khi đó, Swift Go 14 sẽ ra mắt vào tháng 4 với giá khởi điểm là 700 USD. Acer vẫn chưa cung cấp thông tin mức giá cho các cấu hình khác nhau của sản phẩm.