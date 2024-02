Mở bán laptop Acer Swift Go 14 trang bị công nghệ AI

Acer Swift Go 14 AI là sản phẩm đầu tiên đạt chuẩn AI PC, với CPU Intel Core Ultra mới nhất 2024. Con chip này được tích hợp nhân NPU chuyên xử lý các tác vụ AI. Vì thế, nó tối ưu quy trình làm việc của chúng ta một cách thông minh hơn, cũng như hỗ trợ các ứng dụng AI làm việc hiệu quả và mượt mà.

Acer Swift Go 14 AI trang bị AI Copilot của Microsoft thông qua tổ hợp phím Window + C trên máy

Copilot tối ưu hóa quy trình làm việc của người dùng, giúp tiết kiệm tối đa thời gian xử lý các tác vụ văn bản, tóm tắt, soạn thảo email trên Outlook... AI hỗ trợ sử dụng các hàm trong Excel bằng việc chủ động đề xuất các đoạn mã liên quan. Ngoài hỗ trợ đa ngôn ngữ, Copilot còn có thể hướng dẫn về mã nguồn, học hỏi từ dự án để tiến bộ và hỗ trợ sáng tạo nội dung hiệu quả.

Máy này còn có thêm các AI nổi bật ở thời điểm hiện tại, như công nghệ hỗ trợ Acer PurifiedView giúp nâng cao chất lượng video call bằng khả năng tự căn chỉnh khung hình, làm mờ hậu cảnh; Acer PurifiedVoice loại bỏ tiếng ồn xung quanh để tăng chất lượng cuộc gọi

Ngoài ra, máy tích hợp sẵn các AI hỗ trợ người dùng, như LiveArt giúp tách nền hình ảnh, AlterView để tạo hình động 3D hay GIMP tạo hình ảnh thông qua câu lệnh... Có thể thấy, các tính năng AI trên Acer Swift Go 14 AI rất đa dạng, gần như hỗ trợ xử lý mọi tác vụ công việc cần có của một chiếc laptop. Acer Swift Go có mức giá bán tham khảo: 22,99 triệu đồng



Cấu hình mạnh mẽ



Để xử lý cho các tác vụ AI hoạt động mượt mà, Acer Swift Go 14 AI cần có một bộ cấu hình cũng phải cân xứng. Thuộc phân khúc cao cấp, cấu hình của máy ấn tượng với CPU Intel Core Ultra 7 mới nhất 2024, RAM 16 GB và được nâng cấp tối đa lên 32 GB, ổ cứng tối đa tới 2 TB SSD.

Thiết kế cao cấp, mỏng nhẹ và linh hoạt

Về thiết kế, Acer Swift Go 14 AI có một ngoại hình bắt mắt. Thuộc dòng laptop cao cấp, máy trông gọn gàng và tinh tế với màu bạc sang trọng, khung viền được bo cong và vỏ ngoài làm bằng hợp kim nhôm cao cấp.

Trọng lượng của sản phẩm này siêu nhẹ, với 1,32 kg và độ mỏng là 14,9 mm. Do đó, máy giúp xử lý công việc tiện lợi hơn ở bất kỳ đâu, khi dễ dàng mang đi mọi nơi mà luôn tiết kiệm diện tích của túi đồ. Acer Swift Go 14 AI cũng đã bổ sung diện tích rộng hơn tới 44% cho Touchpad so với các phiên bản 2023 để tăng hiệu quả khi làm việc di động.

Sản phẩm được trang bị tới 2 cổng USB-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1, khe cắm thẻ MicroSD, Wi-FI 6E, Bluetooth LE Audio. Để tối ưu hiệu quả làm mát, máy tích hợp tới 2 quạt tản nhiệt cùng bộ ống dẫn nhiệt kép bằng đồng và bàn phím hút gió hiệu quả hơn 10% so với bàn phím tiêu chuẩn.

Acer Swift Go 14 AI có chất lượng hiển thị hình ảnh sắc nét



Phần nội dung hiển thị của Acer Swift Go 14 AI khá ấn tượng. Hình ảnh đẹp mắt, sinh động, màu sắc được tái tạo chân thực hơn. Máy có diện tích màn hình khá gọn, chỉ 14 inch với tỷ lệ 16:10 cùng tấm nền IPS giúp tối ưu chất lượng hiển thị.

Có thể thấy, tính năng AI thông minh được tích hợp trên Acer Swift Go 14 AI giúp sản phẩm này dễ tiếp cận người dùng hơn, hỗ trợ tối đa quá trình làm việc, giúp người dùng xử lý các tác vụ hiệu quả hơn. Cấu hình mạnh mẽ chuẩn cao cấp mang đến lợi thế khi có thể giải quyết mọi tác vụ nặng mượt mà nhất.