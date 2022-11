Acura TL 2005 - sedan 'dân chơi' một thời giá 300 triệu tại Việt Nam

Acura TL 2005 từng được đưa về nước với số lượng nhỏ giọt để phục vụ số ít khách Việt muốn trải nghiệm xe thể thao cao cấp. Đây có thể xem là phiên bản hạng sang của Honda Accord, theo đó đối thủ cạnh tranh của dòng xe này là Lexus ES - một chiếc Toyota Camry hạng sang ở thời điểm đó.

Xét toàn diện, Acura TL không nổi trội hơn các đối thủ nhưng nó lại rất thành công khi kết hợp đặc tính thể thao và sang trọng cùng mức giá cạnh tranh. Chính những điểm này đã giúp Acura TL có nhóm đối tượng khách hàng nhất định từ các đối thủ đáng gờm trong cùng phân khúc thị trường. Tại Việt Nam hiện nay, Acura TL đã qua sử dụng rao bán với giá dưới 300 triệu đồng, tùy vào chất lượng xe.

Ngoại hình xe sau gần 20 năm vẫn cho cảm giác cao cấp, ít lỗi thời. Yếu tố thể thao thể hiện qua bộ mâm kích thước 17 inch, lưới tản nhiệt màu đen, cũng như cách thiết kế cá tính hơn hẳn so với Lexus ES. Chiều dài xe hơn 4,8m ngang ngửa với Toyota Camry hiện tại là một kích thước lớn ở thời điểm gần 20 năm trước.

Khoang nội thất Acura TL có nhiều điểm tương đồng với Honda Accord nhưng cao cấp hơn nhờ loạt trang bị tiện nghi cũng như công nghệ an toàn. Một số trang bị đáng chú ý của Acura TL 2005 có thể kể đến như 2 ghế trước chỉnh điện, tích hợp đệm lưng cho ghế lái và có cả bộ nhớ vị trí ghế. Da bọc ghế mềm, không bám bụi bẩn, các miếng lót ở trần xe làm bằng chất liệu mềm mại chỉ có trên các dòng xe sang. Hệ thống giải trí được trang bị đầu đĩa DVD với màn hình 9 inch và 2 màn hình gối đầu ở hàng ghế sau.





Acura TL thế hệ thứ 3 sử dụng động cơ 3.2L giống thế hệ cũ tuy nhiên đã điều chỉnh hiệu suất bao gồm hệ thống cảm ứng hai giai đoạn cải tiến, hộp số tự động 5 cấp với lẫy chuyển số bằng tay, các chức năng và hệ thống treo được nâng cấp nhẹ.

Với công nghệ động cơ đã gần 20 năm, rõ ràng Acura TL không phải là chiếc xe tiết kiệm xăng, thay vào đó hướng tới khách hàng thích trải nghiệm lái xe của cỗ máy dung tích lớn, hút khí tự nhiên, tập trung vào cảm giác và phản hồi từ vô lăng.

Trên thị trường xe cũ hiện nay hầu như rất khó tìm thấy một chiếc Acura TL được rao bán, điều này cho thấy sự hiếm có của mẫu sedan hạng sang này so với chính đối thủ Lexus ES. Do vậy, việc mua và sử dụng mẫu xe này cũng là điều khó khăn với những người ít thời gian chăm sóc xe, do phụ tùng không phổ biến tại Việt Nam.