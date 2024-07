Adele bí mật đính hôn

Adele và Rich Paul đính hôn sau khoảng 3 năm hẹn hò GETTY

Trang tin trên tiết lộ bất chấp những lời đồn đoán rằng Adele và Rich Paul đã âm thầm kết hôn, Paul chỉ vừa cầu hôn "họa mi nước Anh" vào tuần trước. Nguồn tin tiết lộ nam doanh nhân 43 tuổi đã lên kế hoạch cầu hôn giọng ca 8X tại quê nhà của cô ở Tottenham, Bắc London (Anh) bằng một chiếc nhẫn kim cương 4 carat. Khi được người yêu ngỏ lời, chủ nhân hit Hello đã lập tức đồng ý và gọi video cho bạn bè, gia đình để thông báo tin vui. Hiện người thân, bạn bè gần gũi với cặp đôi đang mong đợi một bữa tiệc linh đình của hai người vào khoảng cuối năm sau.



Adele và Rich Paul lần đầu xuất hiện công khai là vào tháng 7.2021 khi cặp đôi cùng theo dõi một trận đấu NBA. Bạn trai của chủ nhân hit Someone like you hơn cô 7 tuổi, là một nhân vật quyền lực trong giới thể thao Mỹ, được biết đến với vai trò đại diện cho nhiều tên tuổi hàng đầu làng bóng rổ: LeBron James, Ben Simmons, Trae Young… Năm 2022, doanh nhân này được Forbes xếp thứ tư trong danh sách Những người đại diện thể thao quyền lực nhất thế giới. Trước khi yêu nhau, Rich Paul có 3 con từ mối quan hệ cũ còn Adele trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Simon Konecki và có một con trai hiện 12 tuổi.

Adele luôn dành lời khen ngợi khi nhắc đến bạn trai đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm con GETTY

Trước khi âm thầm đính hôn, tin đồn Adele và Rich Paul bí mật kết hôn đã râm ran từ tháng 9.2023 khi nữ ca sĩ người Anh công khai gọi Paul là chồng trong một buổi diễn ở Las Vegas (Mỹ). Cô cũng đùa trong một show hài kịch của bạn thân rằng mình mới cưới. Không lâu sau, khi tham gia chương trình CBS Mornings, Rich Paul được người dẫn chương trình Gayle King hỏi rằng liệu mình có nên gọi Adele là "bà Paul" không, anh đáp lại: "Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn". Doanh nhân này cũng cho biết mình không phải là kiểu người muốn công khai cuộc sống cá nhân và chia sẻ rằng họ đang trong một mối quan hệ tuyệt vời và rất hạnh phúc.

Về phần Adele, nữ ca sĩ không ngại bày tỏ tình yêu dành cho bạn trai trong cuộc phỏng vấn. Cô từng khen Rich Paul là một người thông minh, hài hước, thú vị và đáng kinh ngạc. Trong một cuộc trò chuyện với Elle, ngôi sao sinh năm 1988 thổ lộ: "Tôi chưa bao giờ yêu như thế này. Tôi bị ám ảnh bởi anh ấy. Tôi cũng chắc chắn muốn có thêm con". Nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân "sẵn sàng làm mẹ thêm một lần nữa". Năm 2022, giọng ca Rolling in the deep đã mua biệt thự giá 58 triệu USA ở Los Angeles (Mỹ), lên kế hoạch chung sống cùng con trai và người yêu.