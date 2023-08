Adele tiết lộ chuyện hậu trường khi diễn tại Las Vegas

"Tôi phải ngồi xuống và nghỉ ngơi cho cơn đau thần kinh tọa suy giảm", nữ ca sĩ Adele (35 tuổi) nói về chứng đau lưng mãn tính của mình trong buổi hòa nhạc cuối tuần qua, theo The Sun.

Sau đó, Adele nói với người hâm mộ về cơn đau thần kinh tọa gần đây đã khiến cô suy sụp.

Danh ca Anh Adele PAGE SIX

"Họ nhấc tôi lên khỏi sàn", Adele giải thích khi nói chuyện với đám đông tại Caesars Palace, Las Vegas.

Tại một chương trình trước đó, Adele đã đề cập đến chứng đau lưng của cô: "Những ngày này tôi phải đi lạch bạch vì bị đau thần kinh tọa rất nặng".



Danh ca từng đoạt giải Grammy chưa tiết lộ nguyên nhân gây ra tình trạng này hoặc thời điểm bệnh bắt đầu.

Adele nhận nhiều giải Grammy PAGE SIX

Trong buổi hòa nhạc tối 26.8, giọng ca Skyfall đã gọi một nhân viên an ninh vì dường như đang "làm phiền" một fan trẻ tuổi.

Adele dừng trình diễn ca khúc Water Under The Bridge sau khi nhận thấy ai đó trong đám đông đang gặp rắc rối với nhân viên an ninh.

"Chuyện gì đang xảy ra với người hâm mộ trẻ tuổi đó vậy? Sao anh lại làm phiền cậu ấy? Làm ơn để cậu ấy yên được không?", Adele hỏi khi cô bước trên sân khấu.

Khi khán giả reo hò, ngôi sao nhạc pop Anh nói thêm: "Họ sẽ không làm phiền nữa đâu, em yêu" và xin lỗi đám đông vì đã tạm dừng buổi biểu diễn.

Đây không phải là lần đầu tiên Adele gặp sự cố trên sân khấu. Gần đây cô đưa ra lời thách thức đối với bất kỳ ai có ý định ném đồ vật lên sân khấu khi cô đang biểu diễn. Chủ nhân ca khúc Set Fire to the Rain nêu rõ quan điểm sau loạt sự cố nhiều nghệ sĩ bị ném điện thoại di động, đồ chơi tình dục, bánh pho mát khổng lồ… trong các buổi biểu diễn trực tiếp.