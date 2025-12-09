Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

AEON Việt Nam - Khai phóng tiềm năng, kiến tạo cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ

Nguồn: AEON Việt Nam
09/12/2025 15:19 GMT+7

AEON Việt Nam ghi dấu ấn tại Lễ trao Giải 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025' khi trở thành một trong những nhà bán lẻ vào Top 10 trong Top 100 và duy trì ngôi đầu ngành bán lẻ/bán sỉ/thương mại ba năm liền. Cùng danh hiệu Top 50 Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định môi trường làm việc lý tưởng cho thế hệ trẻ.

- Ảnh 1.

AEON Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng tại Lễ vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

"Sân chơi" rộng mở với hàng ngàn cơ hội việc làm

Ngành bán lẻ đang tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự trẻ. Tại AEON Việt Nam, cơ hội dành cho các bạn trẻ cũng mở rộng hơn bao giờ hết với mục tiêu tăng quy mô gấp 3 lần vào năm 2030.

Minh chứng cho sức hút này, các chỉ số thương hiệu tuyển dụng của AEON Việt Nam đều cao hơn trung bình ngành. Tỷ lệ người đi làm cân nhắc ứng tuyển và xem đây là nơi làm việc lý tưởng cao gấp 3 - 4 lần mức trung bình. Bên cạnh đó, so với các doanh nghiệp cùng ngành, AEON Việt Nam còn sở hữu tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, khẳng định sức hút nổi bật của thương hiệu tuyển dụng trên thị trường lao động.

"Trường học" thực chiến với mô hình đào tạo toàn diện

Đối với AEON Việt Nam, việc phát triển con người không chỉ dừng lại ở đào tạo kỹ năng đơn thuần mà còn là xây dựng nền tảng toàn diện để mỗi nhân viên có thể chủ động làm chủ hành trình phát triển của mình. Nền tảng này được thiết lập vững chắc thông qua hai trụ cột chính: Mô hình phát triển "Kiềng ba chân" và Chính sách đào tạo thúc đẩy văn hóa học tập.

Mô hình "kiềng ba chân" xoay quanh ba trụ cột: Đối tác Nhân sự (HRBP) - những đối tác chiến lược của kinh doanh, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và kế thừa phù hợp với từng lĩnh vực; Bộ phận phát triển kỹ năng (Skill Development) - đào tạo kỹ năng và tay nghề thực chiến; và Học viện AEON (AEON Academy) là nơi tổng hợp hệ thống phát triển toàn diện cho đội ngũ nhân sự.

- Ảnh 2.

AEON Việt Nam thường xuyên tổ chức các khóa học mũi nhọn để phát triển năng lực chuyên môn về ngành bán lẻ cho đội ngũ nhân sự

Song song với đó, AEON Việt Nam triển khai hệ thống chính sách đào tạo nhằm thúc đẩy văn hóa học tập. Các chương trình đào tạo tập trung vào nâng cao chất lượng các khóa học mũi nhọn cho ngành bán lẻ, cùng các khóa học nâng cao kỹ năng dành riêng cho cấp quản lý. Đồng thời, doanh nghiệp cũng áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, tài trợ 50% học phí các khóa đào tạo bên ngoài, bao gồm MBA, tiếng Nhật, tiếng Anh và các khóa kỹ năng cá nhân.

Văn hóa "khai vấn" - Trao quyền cho người trẻ

AEON Việt Nam đặt văn hóa khai vấn (coaching) ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển con người, coi đây không chỉ là một kỹ năng quản lý, mà là một triết lý phát triển con người: lãnh đạo thực sự là người biết khai mở năng lực của người khác. Với đặc thù cần thích ứng nhanh và đổi mới liên tục của ngành bán lẻ, văn hóa khai vấn mang lại lợi thế cho thế hệ gen Z và gen Y, giúp họ tự tin ra quyết định, phản ứng linh hoạt và làm chủ công việc hàng ngày. Nhờ đó, môi trường làm việc trở thành nơi khai phóng tiềm năng, nơi mỗi nhân viên có thể vượt qua giới hạn bản thân và nhận ra rằng: "Tôi giỏi hơn tôi nghĩ". 

- Ảnh 3.

AEON Việt Nam tích hợp văn hóa khai vấn vào chiến lược phát triển nhân tài và tổ chức

Ngoài ra, văn hóa khai vấn tại AEON Việt Nam được xây dựng dựa trên triết lý "Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo", nhấn mạnh sự chủ động phát triển cá nhân của mỗi nhân viên và vai trò của các nhà lãnh đạo trong việc cố vấn, truyền cảm hứng và đào tạo thế hệ kế cận. Qua đó, thế hệ trẻ được trao quyền nhiều hơn, được tin tưởng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, và luôn có sự đồng hành của lãnh đạo thông qua các hoạt động khai vấn đa dạng trong suốt quá trình làm việc.

Chị Phạm Huệ Mẩn, chuyên viên Quản lý vận hành khách thuê TTBHTH & ST AEON Tân An chia sẻ: "Điều mình trân quý nhất khi làm việc tại AEON Việt Nam chính là sự hỗ trợ của các anh chị ở văn phòng và cửa hàng, những người đã giúp mình thấm thía tinh thần hợp tác và cùng nhau trưởng thành".

Với việc trở thành nhà bán lẻ đầu tiên lọt vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, AEON Việt Nam, một lần nữa khẳng định chiến lược nhân sự bền vững lấy con người làm trọng tâm. Đây không chỉ là nơi tạo ra những cơ hội việc làm mới, mà còn là môi trường khai phóng tiềm năng, giúp thế hệ trẻ tự tin làm chủ hành trình sự nghiệp và phát triển dài hạn.

