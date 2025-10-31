AEON Việt Nam - Nơi nhân viên phát triển bền vững cùng doanh nghiệp

Là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai sau Nhật Bản, đặt mục tiêu tăng gấp ba số điểm bán vào năm 2030. Chiến lược này mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Song song với mở rộng kinh doanh, AEON Việt Nam chú trọng chính sách phúc lợi toàn diện như bảo hiểm sức khỏe mở rộng, bữa ăn trưa chất lượng, giờ làm việc linh hoạt và các hoạt động gắn kết nội bộ. Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục nâng phúc lợi với tăng ngày nghỉ phép, nghỉ hàng tháng và trợ cấp nhà ở. Tính đến tháng 9.2025, có 346 nhân sự đã gắn bó trên 10 năm, minh chứng cho môi trường làm việc bền vững.

Bên cạnh đó, AEON xây dựng văn hóa lắng nghe, trao quyền và khai vấn (coaching), khuyến khích nhân viên chủ động phát triển, đề xuất sáng kiến và kết nối giữa các thế hệ.

"Điều ý nghĩa nhất trong hành trình tại AEON là được phát triển mỗi ngày về kỹ năng, bản lĩnh và tư duy", chị Trần Thu Thảo Nguyên, Phó phòng Marketing, chia sẻ.

Với triết lý lấy con người là trung tâm, AEON Việt Nam không chỉ mang lại công việc ổn định mà còn mở ra tương lai nghề nghiệp bền vững cho thế hệ nhân sự bán lẻ Việt Nam.