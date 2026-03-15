aespa vướng nghi vấn rạn nứt nội bộ?

Tin đồn rạn nứt của aespa sau khoảnh khắc livestream gây tranh cãi

Câu chuyện này bắt đầu từ một buổi livestream mới đây của Ningning. Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, Giselle được cho là đã hỏi Ningning liệu cô có dự định phát livestream hay không. Giselle tiếp tục nói rằng nếu Ningning định livestream thì cô sẽ giữ nguyên lớp trang điểm.

Tuy nhiên, Ningning lúc đó trả lời rằng cô không có kế hoạch livestream. Nghe vậy, Giselle đã tẩy trang hoàn toàn và chuẩn bị nghỉ ngơi.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc Ningning phát livestream khi Giselle đang để mặt mộc đã khiến thành viên cùng nhóm rơi vào tình huống khó xử Ảnh: Instagram aerichandesu

Sau đó không lâu, Ningning bất ngờ phát livestream khi vẫn mặc trang phục chỉnh tề và giữ nguyên lớp trang điểm. Trong phần lớn buổi phát sóng, Ningning xuất hiện một mình trước ống kính, còn Giselle, sau khi đã tẩy trang, chủ yếu trò chuyện từ phía sau máy quay. Không chỉ vậy, khán giả nhận thấy hai thành viên nhiều lần nói chuyện với giọng điệu căng thẳng, thậm chí có lúc dường như suýt xảy ra tranh cãi.

Sự tương phản giữa việc một thành viên xuất hiện trước camera trong trạng thái chuẩn bị kỹ lưỡng, còn người kia đã tẩy trang và không sẵn sàng lên hình, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng.

Trước sự việc, dư luận chia thành hai luồng quan điểm khác nhau. Một số cư dân mạng chỉ trích Ningning, cho rằng việc thay đổi quyết định livestream sau khi Giselle đã tẩy trang có thể khiến đồng đội rơi vào tình huống khó xử. Một số khán giả còn cảm thấy không khí cuộc trò chuyện trong buổi phát sóng có phần ngượng ngùng, khó chịu.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bênh vực Ningning. Họ cho rằng buổi phát sóng diễn ra trên tài khoản cá nhân của cô, vì vậy nữ idol có quyền tự quyết định thời điểm livestream mà không nhất thiết phải báo trước cho các thành viên khác.

Ningning và Giselle từ lâu được biết đến là cặp bạn thân nổi tiếng Kpop Ảnh: Instagram aerichandesu

Tình huống này nhanh chóng khiến công chúng đặt câu hỏi về mối quan hệ tình cảm thực sự giữa các thành viên aespa. Một số người cho rằng những tương tác thân thiết mà công chúng thường thấy có thể chỉ là hình ảnh "diễn" trước ống kính, trong khi phía sau hậu trường chưa chắc đã hoàn toàn hòa hợp.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những khoảnh khắc như vậy là điều khó tránh khỏi khi các thành viên phải làm việc và sinh hoạt cùng nhau trong thời gian dài. Theo quan điểm này, việc xuất hiện những bất đồng nhỏ trong lúc phát sóng trực tiếp không đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa họ rạn nứt.