'Mỹ nhân đẹp như AI' tiết lộ chuyện hậu trường nhóm nhạc aespa

Tạp chí Harper's Bazaar vừa công bố ấn phẩm Icons toàn cầu, tôn vinh những biểu tượng thời đại mới, với sự góp mặt của Dua Lipa, Kate Moss, Adèle Exarchopoulos và Karina, trên 21 phiên bản khắp thế giới. Trong đó, Karina là gương mặt trang bìa của ấn phẩm Harper's Bazaar Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam vừa chính thức phát hành toàn cầu.

Được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp như AI" của K-pop, Karina của nhóm aespa đang khẳng định vị thế của một biểu tượng thế hệ mới Ảnh: Harper’s Bazaar

Karina hay lo lắng trước khi lên sân khấu

Gần đây, aespa gây ấn tượng mạnh với single Dirty Work. Chia sẻ về ca khúc này, Karina cho biết đây là bài hát mà cả bốn thành viên đều rất ưng ý ngay từ lần nghe đầu tiên. Dù nhận không ít phản hồi cho rằng ca khúc này "hơi lạ lẫm" vì nhịp điệu chậm hơn, nhưng đây lại là một tác phẩm được cả nhóm dồn nhiều tâm huyết và cùng nhau tham gia rất tích cực.

Với chuyến lưu diễn toàn cầu thứ hai kéo dài suốt 10 tháng, người đẹp vẫn luôn cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc. "Nếu có ngày nghỉ, tôi luôn tranh thủ thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc ghé thăm các địa danh nổi tiếng", Karina kể lại. Cô xem việc được biểu diễn ở nhiều thành phố khác nhau là một phép màu và đặc biệt thích thú với sự khác biệt trong cách cổ vũ của người hâm mộ ở mỗi quốc gia.

So với chuyến lưu diễn đầu tiên, Karina cảm thấy mình đã có sự thay đổi lớn. Nếu như lần đầu, cả nhóm chỉ tập trung vào việc làm mọi thứ thật hoàn hảo, luyện tập từng vị trí một cách chính xác, thì lần này, Karina đã chủ động hơn trong việc tương tác với người hâm mộ. Cô nàng kể rằng có những sân khấu được thiết kế riêng để các thành viên đến gần và giao lưu trực tiếp, giúp cảm xúc trở nên chân thật và thú vị hơn rất nhiều.

Dù là ngôi sao sân khấu chuyên nghiệp, Karina vẫn tiết lộ một sự thật đầy bất ngờ: cô là người rất hay lo lắng trước khi lên sân khấu. "Trước khi bước lên sân khấu tôi luôn nghĩ: 'Mình không làm được đâu, muốn bỏ chạy quá!' và run bần bật", Karina kể lại. Tuy nhiên, chính cảm giác hồi hộp ấy lại khiến cô cảm thấy mình vẫn đang sống và không ngừng đón nhận những cảm xúc mới. Người đẹp sinh năm 2000 tiết lộ Winter và Ningning ít run hơn, còn mình và Giselle thường xuyên động viên nhau: "Cậu làm được mà! Cậu ngầu lắm! Phải cố chứ biết sao giờ!".

Những bức ảnh được Karina chia sẻ trên mạng xã hội tại các địa điểm nổi tiếng như Bảo tàng Prado hay đồi Montmartre đã tạo thành một trào lưu được người hâm mộ gọi là "tour du lịch Karina". Cô cho biết sau mỗi buổi diễn, cô cảm thấy nhẹ nhõm và muốn nghỉ ngơi thật tốt trước khi quay trở lại sân khấu. "Tôi luôn cố gắng không quên mình là Yoo Jimin (tên thật của Karina)", cô chia sẻ. Từ lúc mới ra mắt, Karina trên sân khấu và Yoo Jimin ngoài đời đã không có nhiều khác biệt, và cô nhận ra đây chính là cách sống phù hợp nhất với mình. Việc giữ gìn bản thân là Yoo Jimin - con người thật phía sau Karina - là điều vô cùng quan trọng với cô. Karina từng là thực tập sinh khá muộn và vẫn đi học như bao bạn khác, vì thế cô đã sớm nhận ra: "Dù có trở thành nghệ sĩ, mình vẫn muốn giữ lấy suy nghĩ và giá trị của bản thân".

Trong buổi phỏng vấn, cô nàng đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình hoạt động, từ những áp lực khi lên sân khấu đến việc nỗ lực cân bằng giữa hình tượng ngôi sao và con người thật Ảnh: Harper’s Bazaar

Những bước đi táo bạo và vai trò 'chị cả' của aespa

Với tư cách nghệ sĩ solo, Karina đã có những bước đi rất thú vị, đặc biệt là việc hợp tác cùng ban nhạc Jannabi và ra mắt ca khúc UP. Ban đầu, đây chỉ là một bài hát dành riêng cho concert, nhưng vì người hâm mộ quá yêu thích nên cuối cùng đã được phát hành chính thức. Karina thừa nhận rằng việc hoạt động trong một nhóm 4 người và làm mọi thứ một mình mang lại hai kiểu niềm vui rất khác nhau.

aespa đã nhận được nhiều giải thưởng lớn trong suốt 6 năm hoạt động, nhưng giải thưởng tại Billboard Women in Music 2025 có ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Karina kể lại: "Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ trở thành sự thật". Cô cảm thấy biết ơn khi người hâm mộ đã đến tận nơi cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh. Sau khi chứng kiến các nghệ sĩ solo lấp đầy sân khấu bằng năng lượng của riêng họ, Karina đã có một suy nghĩ lớn hơn: "Bốn người chúng mình phải thể hiện sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ hơn nữa".

Sau 6 năm, aespa đã để lại một dấu ấn rõ ràng, và giờ là lúc nhóm nghĩ đến những điều nằm ngoài vùng an toàn. Khi chuẩn bị cho màn trở lại, cả nhóm đã bàn bạc rất nhiều về việc mang đến một điều gì đó mới mẻ, thay vì chỉ thể hiện màu sắc riêng đã quá quen thuộc. Ví dụ như với ca khúc Armageddon, nhóm không cảm thấy lạ lẫm nhưng lại nhận được ý kiến cho rằng bài này khá khó nghe, khiến họ bất ngờ. Điều này thúc đẩy cả nhóm quyết tâm thử sức với những bài hát thực sự thách thức trong tương lai.

Nói về vai trò trưởng nhóm, Karina hóm hỉnh cho biết: "Tôi muốn trở thành người chị tốt hơn là một trưởng nhóm giỏi". Tình cảm giữa các thành viên vẫn như bạn bè, và vai trò trưởng nhóm thường được luân phiên tùy theo công việc. Tuy nhiên, khi cần đưa ra quyết định, cô sẽ là người mở lời trước và phân bổ công việc như một người chị cả trong gia đình.

Karina ra mắt cùng aespa hồi 2020, với đĩa đơn đầu tay Black Mamba. Với ngoại hình được ví như nhân vật AI, cùng kỹ năng toàn diện từ hát, rap đến nhảy, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của thế hệ thần tượng thứ tư Ảnh: Harper’s Bazaar

Cũng trong bài báo, Karina bày tỏ sự trân trọng đối với các thành viên aespa: "Giờ chúng tôi hiểu nhau quá rõ". Cô có thể đoán được cảm xúc của các thành viên và luôn thận trọng trong cách cư xử. Các thành viên có thể tâm sự sâu sắc và an ủi nhau. Dù lịch trình cá nhân bận rộn, họ vẫn giữ một thói quen rất đáng yêu là họp nhóm mỗi tuần để tâm sự, trao đổi, một văn hóa đã có từ khi còn là thực tập sinh.

Về tương lai 5 năm tới, Karina chia sẻ điều cô sợ nhất là chỉ dám chọn những gì an toàn. Cô muốn luôn đưa ra những lựa chọn táo bạo và chỉ mong cầu được làm việc cùng các thành viên và những người tốt bụng, thú vị.