AFC nghiêm khắc cảnh báo an ninh trận tái đấu Indonesia - Bahrain: ‘Phải bàn bạc kỹ với FIFA’

Trận lượt về giữa đội tuyển Indonesia và Bahrain diễn ra ngày 25.3.2025 trên sân Bung Karno (Indonesia). Trước đó, trận lượt đi giữa 2 đội đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân Bahrain National (Bahrain, ngày 10.10). Tuy nhiên, sau trận đấu này, đôi bên đã xảy một số mâu thuẫn và ẩu đả, buộc lực lượng an ninh phải vào cuộc. Chưa dừng lại ở đó, các CĐV Indonesia còn không hài lòng với kết quả, liên tục đe dọa trọng tài cũng như tấn công các trang web của Bahrain.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), tổ chức này đã gửi đơn kiện đến AFC, yêu cầu xem xét lại vấn đề trọng tài. Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, yêu cầu của PSSI nhanh chóng bị AFC từ chối vì không đủ căn cứ.



Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia (áo trắng) và Bahrain diễn ra nóng bỏng ẢNH: REUTERS

Trước sự phản ứng quyết liệt của CĐV Indonesia cũng như PSSI, Liên đoàn Bóng đá Bahrain (BFA) đã gửi lá thư cho AFC và FIFA để yêu cầu thi đấu ở sân trung lập trong trận tái đấu với Indonesia vào tháng 3.2025. Lý do là bởi họ lo ngại vấn đề an ninh khi làm khách ở Indonesia.

“BFA lên án mạnh mẽ hành vi vô trách nhiệm của người hâm mộ đội tuyển quốc gia Indonesia thông qua không gian mạng. Trang web, tài khoản mạng xã hội và hệ thống thư điện tử của BFA đã phải hứng chịu hàng loạt lời lăng mạ, vu khống, đe dọa và tấn công mạng”, BFA bày tỏ về vụ việc.

Sau khi nhận về lá thư của BFA, AFC đã chính thức vào cuộc. Tổ chức đứng đầu của bóng đá châu Á cho biết đang xem xét liệu liệu trận đấu có được tiếp tục diễn ra trên sân của Indonesia hay không.

AFC thông báo: “AFC đã nhận được thông báo về những lo ngại do BFA nêu ra, liên quan đến sự an toàn và an ninh của đội tuyển quốc gia của họ trước trận đấu trên sân khách. AFC rất coi trọng những lo ngại này và cam kết đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả cầu thủ, quan chức và người hâm mộ, đồng thời lên án mọi hình thức lạm dụng và đe dọa trực tuyến”.

AFC cho biết thêm hiện đã trao đổi với FIFA để tìm ra phương án giải quyết: “Những vấn đề quan trọng phải được thảo luận với FIFA. Đồng thời, các bên liên quan như BFA, PSSI cũng sẽ được gặp mặt, tìm ra phương án tốt nhất nhằm mang đến một môi trường an toàn, bảo mật cho tất cả các bên liên quan”.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) đứng trước nguy cơ phải đá sân trung lập nếu tiếp tục để xảy ra những màn ẩu đả, CĐV phản ứng ẢNH: AFC

Tờ CNN Indonesia đánh giá, động thái trên cho thấy sự nghiêm khắc của AFC về vấn đề an ninh của các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đồng thời, từ đây đến hết năm 2024, đặc biệt là khoảng thời gian diễn ra 2 trận đấu trong tháng 11, đội tuyển Indonesia cần phải hết sức cẩn trọng.

“Dựa trên những tuyên bố của AFC, đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể không được thi đấu trên sân nhà vào tháng 3.2025 nếu tiếp tục để xảy ra những hành vi ẩu đả, phản ứng trọng tài. Đồng thời, CĐV Indonesia cũng nên giữ bình tĩnh, không nên thể hiện bất kỳ hành động nào quá khích kể cả trên sân lẫn trên mạng”, tờ CNN Indonesia bày tỏ.

Trong khi đó, thành viên PSSI, ông Arya Sinulingga chia sẻ: "Chúng tôi sẽ viết thư cho AFC, nếu muốn công bằng thì trận đấu phải diễn ra ở Jakarta vì trước đó trận đấu diễn ra ở Bahrain. Thứ hai, chúng tôi cũng sẽ thông báo với họ rằng PSSI sẽ đảm bảo an ninh và sự thoải mái cho các vị khách của mình”.