Đội tuyển Indonesia còn cơ hội dự World Cup 2026, nếu…

Đội tuyển Indonesia "trở lại mặt đất"

Sau 3 lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đã có màn trình diễn ấn tượng, khiến không chỉ người hâm mộ xứ sở vạn đảo mà cả các khán giả Đông Nam Á đều trông chờ. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong lần lượt cầm hòa được các "ông lớn" của bóng đá châu lục (và thường giành vé dự VCK World Cup) như Ả Rập Xê Út (1-1), Úc (0-0), trước khi đánh rơi chiến thắng một cách tiếc nuối ở những phút bù giờ trước Bahrain (dẫn 2-1, nhưng bị gỡ 2-2 ở phút 90+9).

Ở lượt trận thứ 4 chạm trán với đối thủ vừa tầm hơn như Trung Quốc, đội tuyển Indonesia được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện và giành được chiến thắng đầu tiên để bứt phá lên tốp dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở vạn đảo đã nhanh chóng "trở lại mặt đất" khi nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Trung Quốc.

Đội tuyển Indonesia với nhiều cầu thủ nhập tịch ẢNH: REUTERS

Trận thua trước Trung Quốc bộc lộ nhiều vấn đề của đội tuyển Indonesia. "Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu", làn sóng chỉ trích hướng về các thành viên của đội bóng xứ sở vạn đảo và đặc biệt là HLV trưởng Shin Tae-yong. Nhiều người cho rằng giấc mơ World Cup vẫn quá xa vời với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cánh cửa vẫn chưa hẳn đã khép lại với đội tuyển Indonesia, khi con đường phía trước còn dài. Trên lý thuyết, đội bóng của HLV Shin Tae-yong không phải là không có cơ hội giành vé dự VCK World Cup.

Đường vẫn còn dài

Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á có 18 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng (mỗi bảng 6 đội), thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách). Mỗi đội sẽ đá tổng cộng 10 trận. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp góp mặt tại VCK World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

Các đội đứng 3 và 4 tại mỗi bảng (6 đội) được chia vào 2 bảng (mỗi bảng 3 đội) để đấu vòng loại thứ tư khu vực châu Á. Đội đứng nhất ở 2 bảng này sẽ giành vé tiếp theo để đến World Cup 2026. Trong khi đó, 2 đội đứng nhì tại vòng loại thứ 4 sẽ đá với nhau theo thể thức lượt đi - lượt về, xác định đội thắng chung cuộc để tham dự vòng play-off liên lục địa.

Bảng xếp hạng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á sau 4 lượt trận. Khoảng cách giữa các đội ở bảng C không lớn ẢNH: FIFA

Loạt trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á đã tạm ngưng sau kỳ FIFA Days tháng 10, và đội tuyển Indonesia hiện có 3 điểm (hiệu số -1) xếp áp chót (đứng thứ 5) tại bảng C. Từ bảng đấu, có thể thấy khoảng cách về mặt điểm số giữa các đội bóng là không lớn, trừ Nhật Bản đã chứng tỏ được sự vượt trội và dẫn đầu bảng C với 10 điểm cùng thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa). Những đội đứng thứ 2 (Úc), 3 (Ả Rập Xê Út) và 4 (Bahrain) tại bảng C đều chỉ có 5 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Indonesia và các đội xếp trên cũng không chênh lệch lớn.

Đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn còn đến 6 trận đấu nữa tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Chưa bàn đến 2 suất đi tiếp trực tiếp dành cho đội đứng nhất và nhì ở bảng C, nhưng Indonesia hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ tư (cho đội đứng thứ 3 và thứ 4 ở bảng).

Với những gì đã thể hiện trước Ả Rập Xê Út, Úc và Bahrain, người hâm mộ xứ sở vạn đảo có cơ sở để nuôi hy vọng rằng đội tuyển Indonesia sẽ tiến xa hơn!