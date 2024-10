Vòng loại World Cup 2026: Thua Trung Quốc, đội Indonesia rơi xuống mặt đất

Cũng giống các trận đấu trước, trận này HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia tung 9 cầu thủ nhập vào sân cùng 2 cầu thủ nội là hậu về kỳ cựu Asnawi Mangkualam và tiền vệ trẻ Witan. Nhưng có lẽ thầy trò HLV Shin Tae-yong không thể ngờ là HLV Ivankovic của đội Trung Quốc đã nghiên cứu quá kỹ lối chơi của mình nên không thể trở tay kịp trong gần suốt hiệp 1 của trận đấu.



Đội Trung Quốc (áo đỏ) đã tạo bất ngờ cho các cầu thủ Indonesia ẢNH: REUTERS

Các pha tấn công của đội Indonesia đều bị các cầu thủ Trung Quốc ngăn chặn và chia cắt hiệu quả. Hầu như các tiền đạo nhập tịch của Indonesia như Struick, Oratmangoen hay Tjoe-A-On không thể tạo ra các cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Wang Dalei của Trung Quốc. Vì vậy họ buộc phải thực hiện các cú sút xa nhưng đều không hiệu quả.

Đến phút 21, tiền đạo Behram Abduweli bất ngờ tận dụng cơ hội lộn xộn trước khung thành đội Indonesia để mở tỷ số cho đội Trung Quốc. Bàn thắng mở tỷ số này càng khiến các cầu thủ Indonesia trở nên lúng túng và không thể triển khai lối chơi như các trận trước đây.

Zhang Yuning ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Không thể tìm được bàn gỡ hòa, các cầu thủ Indonesia còn choáng váng hơn nữa khi nhận bàn thua thứ 2 ở phút 44. Cướp được bóng từ giữa sân, các cầu thủ đội Trung Quốc tổ chức phản công và tiền đạo Zhang Yuning không khó sút tung lưới thủ môn Paes. Đáng chú ý là sau khi ghi bàn thắng Zhang Yuning đã bật khóc nức nở. Điều này cho thấy các cầu thủ Trung Quốc đã chịu ức chế rất nhiều sau khi chưa có trận thắng nào tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 và đây là những bàn thắng để giải tỏa sự ức chế đó.

Thật ra nếu dựa theo số liệu thống kê trong hiệp 1 Indonesia mới là đội chiếm ưu thế khi sở hữu bóng đến 76% so với 26% của đội chủ nhà. Họ cũng tung ra đến 6 cú sút so với 5 của đội Trung Quốc nhưng tiếc là không có pha nào thành bàn trong khi đối phương tận dụng được 2 cơ hội để ghi bàn. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của các cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á đạt đến 82% so với 54% của Trung Quốc. Thế nhưng tất cả những con số vượt trội đó đều trở nên vô ích với thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Đội Indonesia luôn bị các cầu thủ đội Trung Quốc đeo bám quyết liệt ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, dù HLV Shin Tae-yong tung 3 cầu thủ Thom Haye, Marselino Ferdinan và Rizky Ridho vào sân nhưng đội tuyển Indonesia cũng không cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi, trong khi các cầu thủ đội Trung Quốc vẫn áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt phản công nhanh đầy hiệu quả.

Càng về cuối trận, các cầu thủ Indonesia càng nôn nóng nên các pha xử lý đều thiếu chính xác và vội vàng. Tuy nhiên, đến phút 87, cầu thủ vào thay người Thom Haye đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 sau quả ném biên sở trưởng của hậu vệ Arhan. Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Shin Tae-yong tại vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trận thua này này cũng khiến các cầu thủ Indonesia nhận ra một thực tế rằng vòng đấu loại thứ ba World Cup 2026 luôn rất khắc nghiệt, cho dù đã nhập tịch các cầu thủ đến từ Hà Lan gần đội hình nhưng để có được chiến thắng không bao giờ là điều dễ dàng.

Dù để thua và bằng điểm (cùng 3 điểm) nhưng đội Indonesia vẫn đẩy đội Trung Quốc xuống cuối bảng vì hơn hiệu số bàn thắng bại.