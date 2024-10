Đội tuyển Thái Lan vẫn đáng sợ

T HÁI L AN VÔ ĐỊCH K ING'S C UP

Sự tiến bộ của đội tuyển Thái Lan được thể hiện sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Syria trong trận chung kết King's Cup 2024, diễn ra tối 14.10. "Voi chiến" vẫn rất đáng gờm với những cựu binh trong đội hình và các nhân tố mới như Anan, Channarong phần nào để lại dấu ấn.