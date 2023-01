AFF Cup 2022, Indonesia - Việt Nam: Khẳng định chất thép giữa chảo lửa Gelora Bung Karno

Ngày 5.1, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết liên quan việc bảo đảm an ninh an toàn cho trận bán kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trao đổi, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan có các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho tuyển Việt Nam và các CĐV trước, trong và sau trận đấu. “Phía Indonesia sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho đội tuyển và CĐV hai nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã ra thông báo lưu ý đối với CĐV Việt Nam; cử cán bộ của Đại sứ quán thường xuyên trực đường dây nóng bảo hộ công dân, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng sở tại xử lý các vấn đề phát sinh, tiến hành kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Đậu Tiến Đạt