AFF Cup 2022: VFF có quyền từ chối đón khán giả vào sân Mỹ Đình nếu...

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, VFF và Công an Hà Nội đã bàn cụ thể về phương án đảm bảo an toàn các trận đấu trên sân Mỹ Đình. “Đã có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam nhưng VFF sẽ không chủ quan mà tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, trong đó đặc biệt là cơ quan công an để các trận đấu diễn ra an toàn tuyệt đối. Phương án cụ thể, chúng tôi không được phép tiết lộ nhưng chắc chắn Ban tổ chức sẽ cố gắng ở mức cao nhất.

Công tác an ninh sẽ được siết chặt. Không chỉ đảm bảo an toàn cho khán giả Việt Nam, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch phục vụ khán giả Malaysia, Myanmar. Hiện tại, số lượng khán giả đội khách chưa có vì chưa đăng ký mua vé nhưng dù là số lượng ít hay nhiều, khán giả Malaysia hay Myanmar sẽ được ngồi riêng tại một khu vực ở sân Mỹ Đình và sẽ có riêng lực lượng an ninh bảo vệ họ một cách chu đáo”, quan chức VFF nói.

VFF yêu cầu khán giả: “Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Hãy cùng sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần cổ vũ văn minh”.





Công an TP.Hà Nội sẽ cho triển khai phương án phòng chống pháo sáng, pháo nổ, pháo màu, pháo thăng thiên, các vật dụng cháy nổ, chất liệu cứng, nhọn có khả năng gây thương tích, súng nước. Ban tổ chức sẽ kiểm soát rất chặt để chống hiện tượng vé giả.

Cơ quan công an còn bố trí cả bộ phận phòng chống bạo động, sử dụng các dụng cụ hiện đại và chó đặc nhiệm để rà soát bom mìn. Gần 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động cùng hai xe chuyên dụng phòng chống cháy nổ luôn túc trực tại sân Mỹ Đình.