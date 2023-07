AFF đổi lịch, U.19 Việt Nam lỡ hẹn Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á

Giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023 có 10 đội bóng tham dự, được chia thành 3 bảng (1 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội). Ở bảng A, chủ nhà Indonesia tranh tài cùng Campuchia, Lào và Timor Leste. Bảng B có đội tuyển nữ U.19 Việt Nam, Singapore và Malaysia. Thái Lan, Philippines và Myanmar nằm ở bảng C.



Các bảng sẽ đá vòng 1 lượt để tính điểm xếp hạng. 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi bán kết. Theo cách sắp xếp nhánh đấu ban đầu, ở vòng đấu dành cho 4 cái tên mạnh nhất, đội nhất bảng A sẽ gặp đội “vé vớt”, còn đội nhất bảng B đối đầu đội nhất bảng C. Theo đó, 2 cặp đấu của bán kết giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023 được xác định là: Indonesia (nhất bảng A) - Myanmar (nhì bảng C), Việt Nam (nhất bảng B) - Thái Lan (nhất bảng C).

2 cặp đấu bán kết ở giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023 ASEAN FOOTBALL

Tuy nhiên, AFF đã thay đổi cách sắp xếp nhánh đấu. Theo lịch thi đấu mới nhất từ AFF, trận bán kết 1 sẽ là cuộc chạm trán giữa đội tuyển nữ U.19 Việt Nam và đội Myanmar. Trận bán kết 2 là màn đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và đội Thái Lan.

Như vậy, đội bóng HLV Akira Ijiri đã lỡ hẹn với “Voi chiến” ở bán kết giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội tiến đến trận chung kết của đội tuyển nữ U.19 Việt Nam cũng trở nên sáng sủa hơn.

Ngọc Minh Chuyên (10) là chân sút số 1 của đội tuyển nữ U.19 Việt Nam hiện tại với 4 bàn thắng VFF

Đội tuyển nữ U.19 Myanmar dù không được đánh giá cao bằng Thái Lan, nhưng cũng là một đối thủ rất đáng gờm. Ở lượt trận cuối của bảng C (kết thúc vào tối 10.7), đội bóng xứ sở chùa vàng đã phải rất chật vật mới có thể vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0, bằng bàn thắng ghi được ở phút 90 và đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Tuy nhiên, theo HLV Akira Ijiri, việc đội nào sẽ trở thành đối thủ của U.19 nữ Việt Nam ở bán kết là không quan trọng. “Về đối thủ ở bán kết, gặp đội nào cũng như vậy thôi. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới và vẫn hướng đến mục tiêu chiến thắng”, vị HLV người Nhật Bản cho biết.

Đội trưởng Bảo Trâm (2) luôn là chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển nữ U.19 Việt Nam VFF

Trận bán kết 1 giữa đội tuyển nữ U.19 Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 13.7, trên sân Gelora Sriwijaya. Trận bán kết 2 giữa đội tuyển nữ U.19 Thái Lan gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ 30, cũng trên sân Gelora Sriwijaya tại TP.Palembang.