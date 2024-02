Age of Empires II có bản mở rộng mới kỷ niệm 25 năm phát hành

Theo TechSpot, việc Age of Empires II vẫn tiếp tục nhận được các gói mở rộng chính thức sau 25 năm ra mắt cho thấy sức hút bền bỉ của trò chơi kinh điển này. Nội dung do người hâm mộ tạo ra đóng vai trò thiết yếu trong sự trường tồn của trò chơi, bằng chứng là bản mở rộng mới nhất, bổ sung hơn 12 chiến dịch vào tháng tới.

Một gói DLC mới cho Age of Empires II: Definitive Edition có tên ‘Victors and Vanquished’ hiện đã có sẵn để đặt trước. Đây là phần thứ 6 cho phiên bản Definitive Edition và thứ 11 cho toàn bộ trò chơi, hứa hẹn mang đến các chiến dịch, kịch bản, âm nhạc và cơ chế trò chơi mới. Dự kiến DLC này sẽ phát hành vào ngày 14.3 với giá 12,99 USD.

Bản mở rộng thứ 11 của Age of Empires II có tên Victors and Vanquished

Phiên bản Age of Empires II: The Age of Kings gốc được ra mắt vào năm 1999 và nhận được sự tán dương rộng rãi từ giới phê bình. Nó nhận được một bản mở rộng mang tên The Conquerors vào một năm sau đó. Microsoft cũng dần phát hành thêm các gói DLC hơn trong một thập kỷ sau, sau khi ra mắt Age of Empires II HD Edition vào năm 2013. Đến năm 2019, một bản remaster là Age of Empires II: Definitive Edition được phát hành và đã nhận được hỗ trợ liên tục kể từ đó.

Nhà phát triển Forgotten Realms gần đây cũng chia sẻ các bản cập nhật về các tựa game Age of Empires sắp ra mắt khác. Một đoạn giới thiệu mới và nhật ký phát triển cung cấp cái nhìn cận cảnh về trò chơi di động Age of Empires Mobile, dự kiến phát hành trong năm nay.

Bên cạnh đó Forgotten Realms cũng hé lộ cái nhìn thoáng qua về các thiết kế nhân vật được cập nhật cho bản remaster sắp tới của Age of Mythology - một sản phẩm phụ ít dựa trên lịch sử hơn, được phát hành lần đầu vào năm 2002. Phiên bản mới dự kiến phát hành vào năm 2024 trên Xbox và PC.