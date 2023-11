Agribank Bắc Thanh Hóa bàn giao trường học 7 tỉ đồng cho học sinh vùng khó khăn

Đây là công trình do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ, quy mô 1 khu nhà 2 tầng 6 phòng học đạt tiêu chuẩn, với tổng số tiền Agribank Bắc Thanh Hóa đã tài trợ an sinh xã hội với trị giá 7 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ Agribank Bắc Thanh Hóa, đồng thời khẳng định công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các em nhỏ trên địa bàn có điều kiện tốt nhất để học tập, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho sự nghiệp "trồng người" của xã.

Trường mầm non xã Thành Tâm hiện có hơn 350 học sinh và 37 giáo viên. Do ngôi trường cũ xây dựng đã lâu, xuống cấp, không đảm bảo điều kiện học tập. Do đó việc xây dựng ngôi trường mới đã mang lại rất nhiều lợi ích cho địa phương và các em học sinh. Công trình còn có ý nghĩa quan trọng khi Agribank đang ngày càng hướng đến cộng đồng, và nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank (26.3.1988 - 26.3.2023).

Được biết, trong 5 năm qua, Agribank Bắc Thanh Hóa đã ủng hộ hơn 20 tỉ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.