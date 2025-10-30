Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng 29.10, đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án ẢNH: C.A LAI CHÂU

Ai cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia?

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ), thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, 59 đối tượng trên đều là người Việt Nam, bị bắt khi đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại P.Tuek Chhou, TP.Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.