AI chấm điểm tín dụng hoạt động như thế nào?

Theo công bố, hệ thống AI của Cathay United Bank khai thác dữ liệu đa chiều và liên tục học hỏi từ hành vi tài chính của người dùng. Các nguồn dữ liệu được tích hợp bao gồm thông tin định danh cá nhân, lịch sử tín dụng từ Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC), dữ liệu giao dịch, cũng như các yếu tố hành vi liên quan đến khả năng trả nợ.

AI xét duyệt vay vốn trong 5 phút

Công nghệ nhận diện căn cước công dân gắn chip thông qua NFC giúp quá trình xác thực danh tính diễn ra nhanh chóng và chính xác. Từ đó, AI xử lý khối lượng dữ liệu lớn, so sánh với các mô hình rủi ro đã được huấn luyện, và đưa ra đánh giá về mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Điểm khác biệt của AI nằm ở khả năng cập nhật và điều chỉnh mô hình liên tục, giúp hệ thống phản ánh sát hơn những thay đổi trong hành vi tài chính và điều kiện kinh tế, thay vì phụ thuộc vào các tiêu chí tĩnh như trước. Việc rút ngắn thời gian xét duyệt vay không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, mà còn giúp ngân hàng tối ưu chi phí vận hành.

Các khâu thủ công trước đây - từ nhập liệu, thẩm định đến phê duyệt - được tự động hóa phần lớn. Một trong những lo ngại lớn nhất khi đẩy nhanh tốc độ xét duyệt vay là rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, theo Cathay, AI không chỉ giúp tăng tốc quy trình mà còn nâng cao chất lượng quản trị rủi ro nhờ khả năng phân tích dữ liệu lớn và nhận diện các mẫu rủi ro tiềm ẩn, AI giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó giảm nguy cơ nợ xấu. Thay vì chỉ dựa vào lịch sử tín dụng trong quá khứ, hệ thống còn đánh giá xu hướng và hành vi tài chính hiện tại, giúp quyết định tín dụng trở nên toàn diện hơn.

Theo ông Joe Liang - Giám đốc Dữ liệu và Phân tích Cathay United Bank, thông qua nền tảng số, khách hàng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình vay chỉ trong vài phút, mà không cần gặp trực tiếp nhân viên ngân hàng Ảnh: CTV

Việt Nam - thị trường tiềm năng cho tín dụng số

Với tỷ lệ người dùng smartphone cao và tốc độ số hóa nhanh, Việt Nam được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng cho các mô hình tín dụng số ứng dụng AI. Nhu cầu vay tiêu dùng, vay cá nhân nhỏ lẻ ngày càng tăng, đòi hỏi các giải pháp nhanh, linh hoạt và an toàn.

Theo đại diện Cathay United Bank, mục tiêu dài hạn không chỉ là rút ngắn thời gian xét duyệt, mà còn xây dựng một hệ sinh thái tài chính số lấy khách hàng làm trung tâm. AI sẽ tiếp tục được ứng dụng sâu hơn trong cá nhân hóa sản phẩm, quản lý rủi ro và kết nối các dịch vụ tài chính với nhu cầu đời sống.

Không dừng lại ở chấm điểm tín dụng, Cathay United Bank xác định trí tuệ nhân tạo là nền tảng chiến lược cho toàn bộ hoạt động vận hành và quản trị nội bộ, không chỉ giới hạn trong các sản phẩm cho vay số hóa. Thông qua hệ thống Trợ lý Kiến thức AI, ngân hàng xây dựng một điểm truy cập thống nhất, hỗ trợ nhân viên tra cứu tri thức, xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả làm việc trên nhiều chức năng như kinh doanh, rủi ro, tuân thủ và vận hành.

Bên cạnh đó, Cathay triển khai nền tảng phát triển ứng dụng AI không cần lập trình, cho phép đội ngũ nội bộ chủ động xây dựng các ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ, đồng thời tích hợp các cơ chế kiểm soát như RAG và AI Guardrails nhằm đảm bảo an toàn, tuân thủ và quản trị dữ liệu.