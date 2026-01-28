Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Kỹ sư Việt dùng AI để loại bỏ rủi ro mạo danh trong giao dịch điện tử

Khương Nha
Khương Nha
28/01/2026 09:29 GMT+7

Nền tảng Kyta của kỹ sư FPT ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), Lowcode để tự động hóa, giúp giảm 90% thời gian xử lý và loại bỏ rủi ro mạo danh trong giao dịch điện tử.

Kyta (Kyta Platform) - nền tảng tiên phong số hóa Lowcode, Nocode, tích hợp AI và công cụ tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành - vừa giành giải quán quân tại cuộc thi đổi mới sáng tạo iKhiến do FPT tổ chức.

Hiện Kyta Platform đang đồng hành cùng một số bộ ngành thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 57. Ý tưởng này đã được triển khai và sử dụng bởi hơn 4.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

Kyta Platform cũng đang được ứng dụng trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, logistics và bất động sản. Giải pháp giúp rút ngắn 70% thời gian phát triển ứng dụng, giảm 80% chi phí vận hành và giảm 90% thời gian xử lý, đồng thời loại bỏ rủi ro mạo danh trong giao dịch điện tử.

Mới đây, Kyta được triển khai trên Nền tảng Thi hành án dân sự (THADS) với phạm vi toàn quốc, phối hợp cùng Bộ Tư pháp trong nhiệm vụ số hóa toàn diện ngành Thi hành án dân sự. Tính đến cuối năm 2025, 100% quyết định thi hành án được phát hành điện tử qua hệ thống tích hợp AI, hơn 600.000 biên lai điện tử thay thế chứng từ giấy, với tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng.

Kỹ sư Việt dùng AI để loại bỏ rủi ro mạo danh trong giao dịch điện tử - Ảnh 1.

Nhóm kỹ sư của Kyta Platform trình bày về giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả ký kết hợp đồng điện tử

ẢNH: TRẦN HUẤN

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc công nghệ FPT, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi iKhiến chia sẻ, trong suốt gần một thập kỷ qua, cuộc thi đã khuyến khích và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo của tập đoàn. Từ những sáng kiến gắn kết lan tỏa văn hóa đến những công cụ tối ưu năng suất, hiệu quả trong công việc đến những sản phẩm, giải pháp, nền tảng mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng đều khẳng định một triết lý: Tại FPT, không có ý tưởng nào là nhỏ bé và mọi nỗ lực sáng tạo đều được trân trọng, ươm mầm.

Ông Tú cũng nhấn mạnh, iKhiến đã chuyển hóa đổi mới sáng tạo từ một khẩu hiệu thành động lực tăng trưởng tự thân, góp phần quan trọng giúp tập đoàn không ngừng thích ứng và giữ vững vị thế tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi AI. 

"Thông qua iKhiến, chúng tôi đã chủ động phát hiện và tập trung nguồn lực đầu tư cho các sản phẩm tiềm năng, bám sát tinh thần Nghị quyết 57. Đây chính là minh chứng sống động cho việc dùng khoa học công nghệ làm đòn bẩy để bứt phá và thực hiện hóa khát vọng làm chủ công nghệ, phát triển bền vững của tập đoàn", ông Tú chia sẻ.

Tính đến nay, iKhiến đã ghi nhận 13.227 sáng kiến, mang lại giá trị kinh tế hàng nghìn tỉ đồng. Riêng trong năm 2025, chương trình đã thu hút 3.838 sáng kiến đăng ký với giá trị kinh tế mang lại là gần 1.000 tỉ đồng cho FPT. Nhiều sáng kiến bước ra từ iKhiến đã được đầu tư phát triển thành sản phẩm, giải pháp thương mại hóa phục vụ cho không chỉ khách hàng trong nước mà còn trên quy mô toàn cầu.

AI và video ngắn dẫn dắt 5 xu hướng thương mại năm 2026

Bước sang năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam linh hoạt chuyển đổi giữa tìm hiểu sản phẩm trên mạng xã hội, cân nhắc với sự hỗ trợ của AI và mua sắm thông qua trò chuyện, video ngắn, tạo nên vòng trải nghiệm liền mạch.

