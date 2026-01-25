Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tình huống éo le của các công ty AI Trung Quốc

Khương Nha
25/01/2026 14:05 GMT+7

Các công ty AI Trung Quốc muốn mua chip AI thế hệ mới từ Nvidia nhưng phải đối mặt tình huống khó xử khi lô chip H200 bị kẹt ở hải quan.

Tình huống éo le bắt đầu từ việc Mỹ cho phép Nvidia được bán chip AI H200 sang Trung Quốc, vào đầu tháng 12 năm ngoái. Khi đó, dù Bắc Kinh chưa chính thức "bật đèn xanh" cho chip AI của Nvidia, các công ty lớn của Trung Quốc như Alibaba, ByteDance đã liên hệ để mua đơn hàng H200 số lượng lớn. 

SCMP cho biết, hiện tại các đơn hàng H200 đang bị hải quan Trung Quốc giữ lại. Động thái này cho thấy sự không chắc chắn từ phía chính quyền về việc liệu lô chip Mỹ có được phê duyệt thông quan hay không. Theo nguồn tin của SCMP, mọi đơn đặt hàng cho H200 hiện đang "cực kỳ nhạy cảm", vẫn chưa rõ khi nào nhà chức trách sẽ phê duyệt việc nhập khẩu.

Tình huống éo le của các công ty AI Trung Quốc - Ảnh 1.

Chip H200 của Nvidia được trưng bày tại một triển lãm công nghệ ở Đài Loan

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Điều này đặt các công ty công nghệ của Trung Quốc vào thế tiến thoái lưỡng nan. Để tiếp tục phát triển các mô hình AI lớn, họ phải lựa chọn mua chip nhập lậu với giá cao ngất ngưởng hoặc dùng các con chip nội địa nhưng hiệu năng thấp hơn.

Một nhà phân phối cho biết ông đã nhận được các lời chào mời mua hàng không chính thống, họ báo giá một bộ máy chủ sử dụng 8 GPU H200 của Nvidia với giá khoảng 2,3 triệu nhân dân tệ (330.403 USD), cao hơn khoảng 50% so với giá nhập khẩu chính thức. 

Bắc Kinh đang đối mặt với một tình thế khó xử khi muốn thiết lập "chủ quyền silicon" bằng cách hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Tuy nhiên, nước này cũng đang chạy đua với Mỹ để giành vị thế dẫn đầu về AI - vốn cần các con chip đời mới để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn. 

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng các bộ vi xử lý AI nội địa của họ hiện có thể sánh ngang với Nvidia H200 và RTX Pro 6000D về hiệu năng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn trong nước vẫn chưa sản xuất được chip nào có thể sánh được với GPU AI H200, chứ chưa nói đến các bộ vi xử lý Blackwell hay Vera Rubin sắp ra mắt.

Do đó, một số công ty trong nước được cho là đang chuyển sang thị trường "chợ đen" để mua các GPU mạnh nhất. Có báo cáo cho rằng các công ty Trung Quốc đã buôn lậu ít nhất một tỉ USD chip AI của Nvidia trong năm 2025. Một số dân buôn thậm chí tuyên bố đã có sẵn Blackwell B300 trước khi nó ra mắt ở phương Tây. 

AI chip H200 Nvidia trung quốc AI Trung Quốc chip trung quốc
