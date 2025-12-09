Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chip AI của Mỹ - Trung bắt đầu hạ nhiệt

Khương Nha
09/12/2025 15:52 GMT+7

Thay vì cấm tuyệt đối việc xuất khẩu chip AI (trí tuệ nhân tạo) sang Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bật đèn xanh cho phép Nvidia bán chip AI H200 nhưng kèm điều kiện đặc biệt về hoa hồng.

Reuters dẫn bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nvidia sẽ được phép xuất khẩu chip AI H200 đến "những khách hàng được chấp thuận" ở Trung Quốc và nơi khác. Điều kiện là Mỹ được hưởng 25% hoa hồng. "Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 'phản hồi tích cực' với đề xuất này", ông Trump thông báo hôm 8.12.

Ông chủ Nhà Trắng nói chính sách này giúp hỗ trợ việc làm cho người Mỹ, củng cố ngành sản xuất trong nước và mang lại lợi ích cho người dân đóng thế. Tổng thống cũng tiết lộ Bộ Thương mại đang làm việc để mở đường cho AMD, Intel và các công ty khác của Mỹ có thể hưởng chính sách tương tự. 

Ông Trump ra điều kiện để Nvidia được bán chip AI ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Chip H200 được Nvidia trưng bày tại Triển lãm Công nghệ Computex ở Đài Loan, tháng 6.2024

ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Chúng ta sẽ bảo vệ an ninh quốc gia, tạo việc làm cho người Mỹ và duy trì vị thế dẫn đầu về AI", ông Trump viết trên Truth Social. Tổng thống Mỹ lưu ý hai con chip AI thế hệ mới của Nvidia là Blackwell và sắp tới là Rubin chưa nằm trong danh sách được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý việc cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 đã là tín hiệu lạc quan cho thấy cách tiếp cận thân thiện hơn với Trung Quốc trong bối cảnh thương chiến căng thẳng. So với yêu cầu không cho xuất khẩu bất kỳ con chip vào đến Trung Quốc trước đó, động thái mới được xem là bước thỏa hiệp quan trọng. 

Người phát ngôn của Nvidia nói với CNBC: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump. Việc bán H200 cho các khách hàng thương mại tạo ra sự cân bằng, có lợi cho nước Mỹ". 

Nỗi lo của Nhà Trắng về siêu máy tính AI Trung Quốc

Chip được xem là chiến trường mới trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung. Nhiều lãnh đạo ở Washington lo ngại việc Mỹ bán chip AI tiên tiến có thể giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.

Các báo cáo trước đó của truyền thông phương Tây cho rằng việc phê duyệt xuất khẩu H200 đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đảng viên Dân chủ tại Massachusetts. Ông là người ủng hộ việc ưu tiên chip AI mạnh nhất cho các công ty trong nước. 

Chip H200, được ra mắt cách nay hai năm, có bộ nhớ băng thông cao hơn so với chip tiền nhiệm H100, cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn. Theo báo cáo H200 mạnh hơn H20 gần sáu lần. Việc xuất khẩu chip sẽ cho phép các phòng thí nghiệm AI của Trung Quốc xây dựng siêu máy tính AI đạt hiệu suất tương tự như siêu máy tính AI hàng đầu của Mỹ.

Mặt khác, hồi tháng 8, cơ quan quản lý an ninh mạng của Trung Quốc đã triệu tập Nvidia đến một cuộc họp để giải thích liệu chip AI H200 của hãng có bất kỳ rủi ro bảo mật backdoor (cửa hậu) nào không? Nvidia phủ nhận các hoài nghi.

Reuters dẫn lời Chris McGuire, chuyên gia về công nghệ và an ninh quốc gia từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết các công ty Trung Quốc có thể vẫn sẽ mua H200. "Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ chấp nhận chip này. Sẽ là một thất bại nếu không chấp nhận, bởi vì H200 tốt hơn bất kỳ con chip nào Trung Quốc có thể sản xuất".

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn đặt ra hoài nghi về phản ứng của Bắc Kinh trước việc Washington bật đèn xanh cho Nvidia. Các công ty Trung Quốc muốn có H200 để phát triển mô hình AI tiên tiến. Nhưng mặt khác, những tập đoàn công nghệ lớn như Huawei cũng đang nỗ lực tạo ra chip "made in China" để hướng tới mục tiêu tự chủ ngành bán dẫn. Các công ty chip của Mỹ có thể được ông Trump chấp thuận xuất khẩu nhưng họ vẫn cần được Trung Quốc đồng ý cho thông quan.

Nvidia H200 Chip Rubin chip AI AI trí tuệ nhân tạo xuất khẩu chip
Bình luận (0)

