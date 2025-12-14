Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chip AI của Mỹ cháy hàng ở Trung Quốc

Khương Nha
Khương Nha
14/12/2025 18:41 GMT+7

Nhu cầu đặt mua chip AI H200 của Nvidia ở Trung Quốc tăng đột biến khiến thương hiệu Mỹ phải tính đến kế hoạch tăng sản lượng.

Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết Nvidia đã gửi thông báo tới các khách hàng Trung Quốc về việc xem xét tăng nguồn cung chip AI H200 sau khi đơn đặt hàng vượt quá sản lượng hiện tại. 

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ Mỹ cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc với mức thuế 25% trên doanh thu bán hàng. Đây là con chip AI mạnh thứ hai của Nvidia, được các công ty khắp thế giới săn đón.

Tuần này, các công ty lớn của Trung Quốc như Alibaba, ByteDance đã liên hệ với Nvidia để mua đơn hàng H200 số lượng lớn. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa chính thức bật đèn xanh cho bất kỳ hợp đồng nào. 

Các nguồn tin của Reuters cho biết cơ quan quản lý đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc có cho phép vận chuyển chip vào Trung Quốc hay không. 

Chip AI của Nvidia cháy hàng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Chip AI H200 được Nvidia trưng bày tại Triển lãm Công nghệ Computex ở Đài Loan, tháng 6.2024

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nvidia chưa đưa ra phản hồi. Hiện tại sản lượng chip H200 rất hạn chế do Nvidia đang tập trung cho dòng Blackwell tiên tiến nhất và dòng Rubin sắp ra mắt. 

Chip H200 đã được đưa vào sử dụng rộng rãi vào năm ngoái và là chip AI nhanh nhất trong thế hệ Hopper trước đó của Nvidia. Chip này được sản xuất bởi TSMC, sản xuất trên quy trình 4nm. 

Nhu cầu mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc đối với H200 xuất phát từ thực tế đây là chip AI mạnh nhất họ có thể tiếp cận hiện nay. Con chip này mạnh hơn khoảng sáu lần chip H20, được Nvidia tùy chỉnh riêng cho thị trường Trung Quốc từ cuối năm 2023.

Trước đó, ông Trump bất ngờ tuyên bố H200 sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất chip AI nội địa. Các công ty trong nước chưa sản xuất được chip có sức mạnh ngang H200 nên nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể hạn chế các đơn hàng nhằm "bảo hộ" các doanh nghiệp của mình. 

"Hiệu năng tính toán của chip H200 cao hơn 2 - 3 lần các model tiên tiến nhất được Trung Quốc sản xuất. Tôi thấy nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây và khách hàng doanh nghiệp đang tích cực đặt mua đơn hàng lớn của Nvidia. Họ cũng tìm cách vận động chính phủ nới lỏng hạn chế để có thể mua được nhiều chip hơn", Nori Chiou, Giám đốc đầu tư tại White Oak Capital Partners, nói với Reuters. Ông cũng lưu ý khả năng sản xuất chip của Trung Quốc chưa thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của các công ty.

Các nguồn tin cho biết hiện tại, cơ quan chức năng đang đề xuất mỗi đơn hàng mua chip H200 phải đi kèm một tỷ lệ chip trong nước theo quy định. Trong khi đó, Nvidia không chỉ phải xem xét lại bài toán về năng lực sản xuất H200 khi đang tập trung nguồn lực cho chip Rubin, mà còn phải cạnh tranh với các công ty khác, trong đó có Alphabet, công ty mẹ của Google.

Thay vì cấm tuyệt đối việc xuất khẩu chip AI (trí tuệ nhân tạo) sang Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bật đèn xanh cho phép Nvidia bán chip AI H200 nhưng kèm điều kiện đặc biệt về hoa hồng.

