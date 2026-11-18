Trong thời gian gần đây, tình trạng hành khách bị từ chối xuất cảnh ngay tại sân bay do vướng lệnh tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế đang diễn ra khá phổ biến và liên tiếp được ghi nhận tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều người dân, chủ doanh nghiệp không nắm rõ tình trạng nghĩa vụ tài chính của mình hoặc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.

Tình trạng hành khách bị từ chối xuất cảnh ngay tại sân bay do vướng lệnh tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế đang diễn ra khá phổ biến ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng chú ý, hiện nay tại khu vực sân bay chưa có cơ chế thu nộp thuế trực tiếp tại chỗ, do đó khi bị lực lượng chức năng giữ lại, hành khách không thể xử lý ngay lập tức mà phải mất rất nhiều thời gian để rà soát hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý, tài chính.

Theo quy định, lực lượng An ninh cửa khẩu chỉ có thể giải quyết cho hành khách xuất cảnh sau khi nhận được văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và gỡ bỏ lệnh tạm hoãn. Việc gặp sự cố tại cửa khẩu không chỉ khiến hành khách bị từ chối xuất cảnh, chậm trễ hoặc lỡ chuyến bay đã đặt vé mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình công tác, học tập, du lịch và thăm thân ở nước ngoài .

Nợ thuế bao nhiêu thì bị tạm hoãn xuất cảnh, kiểm tra bằng cách nào?

Theo thông tin hướng dẫn mới nhất từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ba nhóm đối tượng có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh bao gồm: cá nhân, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa đóng mã số thuế; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế .

Để tránh rơi vào thế bị động và đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ, cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách cần thực hiện theo quy trình ba bước trước ngày khởi hành .

Cụ thể, bước một là chủ động tra cứu thông tin nợ thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc truy cập trực tiếp vào cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ gdt.gov.vn . Bước hai, nếu phát hiện có khoản thuế còn nợ, hành khách cần nhanh chóng thanh toán tại các ngân hàng thương mại hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến . Bước ba, sau khi nộp tiền, công dân cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện thủ tục gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống trước khi ra sân bay .

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhấn mạnh việc chủ động chấp hành pháp luật về thuế sẽ giúp hành khách xuất cảnh đúng quy định, tránh những phiền hà không đáng có để có một hành trình di chuyển an toàn, nhanh chóng và thuận lợi .