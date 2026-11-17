Bổ sung nhiều chặng "hot" cao điểm tết

Đáng chú ý, ngay trong cao điểm Tết Nguyên đán 2027, hành khách khu vực phía nam sẽ có thêm lựa chọn cất cánh từ Long Thành cho nhiều đường bay "nóng" về miền Bắc và miền Trung.

Một số đại lý vé máy bay tại miền Nam đã thông tin lịch bay Tết Nguyên đán 2027 xuất phát từ sân bay mới Long Thành ẢNH: MOCKUP

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng, từ thời điểm mở cửa (0 giờ ngày 24.12.2026) đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (ngày 27.3.2027), sân bay Long Thành sẽ ưu tiên vận hành khu cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách với 4 đảo làm thủ tục check-in.

Trong giai đoạn khởi động này, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần (tương đương khoảng 20 - 30 chuyến bay/ngày), bao gồm 322 chuyến bay quốc nội và 44 chuyến bay quốc tế. Hai hãng hàng không nội địa đầu tiên tham gia vận hành là Vietnam Airlines và Vietjet Air. Trong đó, Vietjet Air lên kế hoạch mở mạng bay nội địa khá dày đặc kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch và các địa phương có nhu cầu về quê ăn tết lớn như Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Cụ thể, một số đại lý bán vé đã nhận lịch bay dự kiến của Vietjet Air giai đoạn từ 0 giờ ngày 24.12.2026 đến 27.3.2027. Theo đó, hãng chia lộ trình mở đường bay tại sân bay Long Thành thành 3 giai đoạn tăng dần tần suất theo từng tàu khai thác hàng ngày (từ thứ hai đến chủ nhật).

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Ở giai đoạn 1 (từ 0 giờ ngày 24.12), hãng đưa vào khai thác 1 tàu bay thực hiện 6 chặng/ngày, tập trung vào hai tuyến Hà Nội - Long Thành (2 cặp chuyến khứ hồi/ngày, khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ và 16 giờ 50; chiều ngược lại từ Long Thành lúc 14 giờ và 19 giờ 25) và Long Thành - Vinh (1 cặp chuyến khứ hồi/ngày, bay từ Long Thành lúc 9 giờ 35 và chiều từ Vinh lúc 11 giờ 45).

Bước sang giai đoạn 2 (từ 4.1.2027), Vietjet bổ sung thêm tàu bay thứ 2 với 8 chặng/ngày, mở rộng thêm đường bay Đà Nẵng - Long Thành (2 cặp chuyến khứ hồi/ngày) và Hải Phòng - Long Thành (1 cặp chuyến khứ hồi/ngày), đồng thời tăng thêm 1 cặp chuyến khứ hồi cho tuyến Long Thành - Hà Nội.

Đáng chú ý nhất đối với nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán là giai đoạn 3 (từ 16.1.2027 - thời điểm cận cao điểm tết), hãng tăng cường tàu bay thứ 3 với 8 chặng/ngày, chính thức kích hoạt đường bay "hot" Long Thành - Thanh Hóa (khởi hành từ Long Thành lúc 8 giờ 5 và chiều từ Thanh Hóa lúc 10 giờ 20), bên cạnh việc bổ sung thêm mỗi tuyến 1 cặp chuyến khứ hồi/ngày cho các chặng Hà Nội - Long Thành và Long Thành - Vinh.

Siêu sân bay Long Thành đang chạy thử nghiệm nhiều kịch bản khai thác trước khi chính thức vận hành dự kiến vào 0 giờ 24.12 ẢNH: ACV

Mong chờ 'hạ nhiệt' giá vé

Dù lịch bay dự kiến đã hé lộ nhiều đường bay trúng vào tâm điểm nhu cầu về quê ăn tết của người dân, song, đại diện các đơn vị bán vé cho biết hệ thống mở bán vé chính thức cho các chặng xuất phát từ sân bay Long Thành dự kiến phải đến khoảng đầu tháng 1.2027 mới triển khai, nên hiện tại chưa có thông tin về mức giá cụ thể.

Trong khi đó, khảo sát giá vé Tết Nguyên đán 2027 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy giá vẫn neo ở mức cao ngất ngưởng. Đơn cử, trên chặng TP.HCM - Thanh Hóa ngày 2.2.2027 (nhằm ngày 26 tháng chạp âm lịch), vé của Vietjet Air có mức thấp nhất lên tới gần 5,8 triệu đồng/chiều và dải giá này phủ kín toàn bộ 7 chuyến bay trong ngày của hãng.

Cùng ngày bay này, Vietnam Airlines chỉ có duy nhất 1 chuyến từ TP.HCM đi Thanh Hóa nhưng đã "cháy" toàn bộ vé hạng phổ thông, trên hệ thống chỉ còn lại vé hạng thương gia với mức giá gần 6,5 triệu đồng/chiều.

Tương tự, ngày 26 tháng chạp âm lịch, chặng bay từ TP.HCM về Hải Phòng có giá vé thấp nhất của hãng Vietjet Air gần 3,6 triệu đồng/chiều. Vietravel Airlines cùng ngày có 1 chuyến bay, giá gần 3,8 triệu đồng/chiều, tương đương giá vé thấp nhất của Sun PhuQuoc Airways và Vietnam Airlines.

"Tân binh" của ngành hàng không Việt Nam còn có thêm 2 chuyến bay trong ngày giá gần 4,4 triệu đồng/chiều, trong khi giá vé cao nhất của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines nhích lên tới gần 4,5 triệu đồng/chiều.

Giữa bối cảnh nguồn cung từ Tân Sơn Nhất luôn căng thẳng mỗi dịp cao điểm, người dân đang rất kỳ vọng việc đưa sân bay mới Long Thành vào khai thác cùng động thái mở thêm đường bay, tăng cường tần suất của các hãng hàng không sẽ tạo thêm dư địa tải cung ứng, qua đó góp phần hạ nhiệt giá vé máy bay cao điểm tết năm nay.