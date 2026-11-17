"Tổng duyệt binh" cho những chuyến bay đầu tiên

Những ngày qua, 50 cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành liên tục chia sẻ hình ảnh hào hứng hóa thân thành những "hành khách" đầu tiên, trực tiếp bước vào nhà ga hình hoa sen để trải nghiệm toàn diện quy trình phục vụ tại sân bay lớn nhất nước. Trong khuôn khổ chương trình chạy thử nghiệm vận hành khai thác (ORAT), Cảng HKQT Long Thành đã kích hoạt kịch bản 1TO-11 về phục vụ hành khách giai đoạn 1 cho cả tuyến quốc nội và quốc tế, mô phỏng đồng thời 3 tình huống chuyến bay giả định gồm quốc nội đi, quốc tế đi và quốc tế đến. Trong vai hành khách thực tế, 50 nhân sự của cảng cùng các lực lượng chức năng liên quan đã trực tiếp thực hành, rà soát tỉ mỉ từng mắt xích trong chuỗi quy trình khép kín, từ khâu làm thủ tục hàng không (check-in), kiểm tra thẻ lên tàu bay, soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh cho đến kiểm dịch y tế và thông quan hải quan.

Các thành viên Cảng HKQT Long Thành đảm nhận vai trò hành khách giả định trong kịch bản chạy thử nghiệm 1TO-11 mới đây ẢNH: ACV

Song song với các điểm chạm trực tiếp trên hành trình của khách, đội ngũ kỹ thuật cũng vận hành thử khả năng phối hợp, trao đổi dữ liệu hành khách và hành lý xuyên suốt qua từng công đoạn, đồng thời kiểm tra độ chính xác tuyệt đối của hệ thống kiểm soát tại các cửa khởi hành cũng như hệ thống phát thanh thông báo hành khách.

Sức hút từ siêu sân bay mới nhất châu Á Cùng với sức nóng từ các đợt chạy thử nội bộ và liên ngành, "siêu" sân bay mới nhất của châu Á cũng liên tiếp trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng hàng không và giới đầu tư quốc tế trước giờ G. Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 11, Cảng HKQT Long Thành đã đón hàng loạt đoàn công tác cấp cao từ các hãng bay lớn và tổ chức kinh tế nước ngoài tới khảo sát thực địa. Cụ thể, ngày 13.11, đại diện Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA, Nhật Bản) đã có mặt tại công trường để tham quan nhà ga hành khách và trao đổi chi tiết về kế hoạch tham gia chạy thử ORAT trong tháng 12. Trong chuyến thăm này, đoàn đã trực tiếp khảo sát khu vực ANA đăng ký làm văn phòng tại nhà ga để đối chiếu mặt bằng thực tế với bản vẽ kỹ thuật của hãng. Trước đó ít ngày, Cảng HKQT Long Thành cũng đã đón tiếp đoàn đại diện của hai "ông lớn" hàng không Trung Đông và châu Âu là Qatar Airways và Turkish Airlines tới tham quan, tìm hiểu sâu các khu vực chức năng bên trong nhà ga hành khách như khu vực đảo làm thủ tục check-in, hệ thống văn phòng làm việc tại tầng 2, tầng 3, cũng như khu vực khởi hành, khu vực đến… Qua đó, thắt chặt kết nối chiến lược giữa Cảng HKQT Long Thành với mạng lưới đối tác hàng không toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các hãng vận chuyển, sức hút của siêu dự án còn lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp Mỹ khi Cảng HKQT Long Thành đón tiếp đoàn đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại VN (AmCham Vietnam), Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cùng nhiều doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực hàng không, logistics, hạ tầng và giao thông vận tải tới tìm hiểu tiến độ dự án, định hướng khai thác, tham quan thực tế công trường và mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Cảng HKQT Long Thành đón đoàn công tác của Hãng hàng không All Nippon Airways tham quan nhà ga hành khách và trao đổi về kế hoạch chạy thử ORAT trong tháng 12 ẢNH: ACV

Sau kịch bản thử nghiệm với nhóm hành khách thông thường, Cảng HKQT Long Thành tiếp tục triển khai kịch bản 1TO-07 nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng phục vụ nhóm hành khách hạn chế khả năng di chuyển. Tại buổi diễn tập, các đơn vị đã phối hợp rà soát chặt chẽ quy trình hỗ trợ hành khách sử dụng xe lăn xuyên suốt hành trình, bắt đầu từ lúc tiếp cận và di chuyển trong nhà ga, làm thủ tục, qua cổng soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh cho đến khi lên tàu bay, nhận hành lý và bàn giao an toàn tại khu vực đón khách. Đồng thời, toàn bộ hệ thống hạ tầng tiếp cận như thang máy, nhà vệ sinh chuyên dụng, hệ thống biển chỉ dẫn, quầy thủ tục ưu tiên cùng các lối di chuyển riêng biệt đều được kiểm tra thực tế kỹ lưỡng, bảo đảm mang lại sự an toàn, thuận tiện và một hành trình không rào cản cho mọi hành khách khi siêu cảng hàng không chính thức mở cửa.

Cảng HKQT Long Thành kiểm tra sự sẵn sàng phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển ẢNH: ACV

Chia sẻ về giai đoạn chạy kịch bản thử nghiệm này, đại diện Cảng HKQT Long Thành nhìn nhận việc chuyển tiếp hoạt động sang một cơ sở hạ tầng hàng không có quy mô khổng lồ chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Thông qua chương trình ORAT, các đơn vị vận hành có cơ hội cọ xát thực tế quy trình, kiểm chứng năng lực phối hợp liên ngành, từ đó sớm phát hiện và khắc phục triệt để mọi lỗ hổng kỹ thuật hay rào cản vận hành trước thời điểm đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Thông thường, một chương trình ORAT bài bản sẽ trải qua 5 giai đoạn chiến lược gồm lập kế hoạch, chuẩn bị, chạy thử và đánh giá, chuyển giao khai thác và hỗ trợ sau mở cửa. Tại Long Thành, các khâu này được đan xen linh hoạt, triển khai song song ngay trong quá trình hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị để tối ưu hóa thời gian.

Những bài diễn tập tình huống giả định vừa qua mới chỉ là những bước khởi đầu. Trong những tuần nước rút sắp tới, Cảng HKQT Long Thành sẽ tiếp tục mở rộng các kịch bản chạy thử với quy mô lớn và cường độ cao hơn, từng bước hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng cho ngày cất cánh lịch sử của hàng không VN. Đại diện Cảng HKQT Long Thành

Để bảo đảm tính đồng bộ tuyệt đối cho toàn bộ dây chuyền khai thác, công tác phối hợp liên ngành cũng được đẩy lên mức cao nhất. Ngày 6.11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có buổi làm việc và thị sát thực tế cùng Cục Hải quan nhằm rà soát toàn diện tiến độ hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống công nghệ phục vụ công tác giám sát hải quan tại Cảng HKQT Long Thành. Hai bên đã trực tiếp đánh giá việc bố trí không gian nghiệp vụ, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, khả năng kết nối hạ tầng công nghệ thông tin cũng như phương án tổ chức phân luồng hành khách, hàng hóa, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi điều kiện khai thác được vận hành trơn tru, thông suốt ngay từ giờ đầu tiên.

Quyết không lùi tiến độ

Nhịp độ chạy thử hối hả tại nhà ga hành khách cùng tinh thần sẵn sàng nhập cuộc của các hãng bay quốc tế đặt ra một mệnh lệnh tối cao cho toàn bộ dự án: mọi mắt xích đều phải về đích đồng bộ, không có chỗ cho sự chậm trễ. Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 11, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có công văn "nóng" chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc người đứng đầu các đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành siêu dự án. Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV xây dựng phương án tổ chức khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, khả thi và hiệu quả; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, ACV cùng các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện cần thiết để đưa Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác trước ngày 31.12.

Từ quầy làm thủ tục đến cửa khởi hành, từ khu vực nhập cảnh đến sảnh đón khách - một hành trình tại sân bay cần sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều đơn vị ẢNH: ACV

Ở tuyến địa phương, UBND TP.Đồng Nai và TP.HCM được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát kỹ khả năng cung ứng nhiên liệu, vật liệu trên địa bàn nhằm ưu tiên tối đa cho dự án theo đề xuất cụ thể của ACV, song song với việc đôn đốc hoàn thành các dự án thành phần, công trình giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đối với chủ đầu tư ACV, mệnh lệnh được đặt ra vô cùng chi tiết và gắt gao: phải thường xuyên rà soát các nút thắt về nguồn cung nhiên liệu, vật liệu xây dựng cũng như công tác thanh, quyết toán dự án để kịp thời báo cáo các tổ công tác tháo gỡ. ACV được yêu cầu khẩn trương rà soát từng gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ để xác định rõ nhu cầu nhân công, máy móc, vật liệu và đưa ra giải pháp riêng cho từng nhà thầu. Định kỳ hằng tuần, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính kết quả thực hiện tiến độ cùng các kiến nghị phát sinh. Phó thủ tướng quán triệt rõ yêu cầu các nhà thầu thi công phải huy động đủ nhân lực, máy móc, nhiên liệu và vật liệu theo cam kết; trường hợp không đáp ứng, ACV phải phân định rõ trách nhiệm và áp dụng ngay chế tài xử lý theo hợp đồng.

Bên cạnh công trường hiện hữu, Phó thủ tướng cũng giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình được giao gồm hangar số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8), trong đó đặc biệt ưu tiên tiến độ nhà ga hàng hóa số 2 và nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các hãng bay và doanh nghiệp logistics trong nước lẫn quốc tế.

Thực hiện tinh thần "quyết không lùi tiến độ" từ Chính phủ, ngay sau đó, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không VN đã thẳng thắn bác bỏ đề xuất kéo dài thời hạn hoàn thành một số gói thầu tại sân bay Long Thành sang năm 2027. Cụ thể, theo hợp đồng đợt 1 đã điều chỉnh trước đó giữa Cục Hàng không và các nhà đầu tư, hạn chót hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư xây dựng Dự án thành phần 4 (bao gồm dịch vụ thương mại mặt đất, suất ăn, hangar bảo dưỡng tàu bay...) là hết ngày 31.8, đồng nghĩa 4 dự án chậm tiến độ đang đối mặt nguy cơ bị phạt vi phạm hợp đồng kể từ 1.10. Bốn dự án chưa hoàn thành xây dựng cơ bản này gồm dự án suất ăn hàng không số 1; dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; dự án bảo dưỡng tàu bay số 1; và dự án bảo dưỡng tàu bay số 3, 4.

Trước sức ép tiến độ đè nặng, 4 nhà đầu tư là VACS, VIAGS, VAECO và Vietjet đã gửi văn bản giải trình loạt khó khăn thực tế và xin điều chỉnh lộ trình. Trong đó, Vietjet (nhà đầu tư dự án bảo dưỡng tàu bay số 3, 4) kiến nghị khai thác hangar chính, workshop, sân đỗ từ ngày 24.12 nhưng xin lùi thời điểm hoàn thiện 100% công suất tới tháng 4.2027. Tương tự, VACS (dự án suất ăn hàng không số 1) đề xuất vận hành nhà sản xuất suất ăn, trạm điện, trạm bơm từ 24.12 và hoàn tất chạy thử các hạng mục còn lại vào tháng 3.2027.

Đánh giá từng kiến nghị, Cục Hàng không khẳng định mốc 0 giờ ngày 24.12 là giới hạn cuối cùng để tính đồng bộ cho toàn bộ công tác đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác các dự án ưu tiên thuộc Dự án thành phần 4 phục vụ giai đoạn 1. Mọi đề xuất lùi thời hạn hoàn thành sang quý 1 hoặc quý 2 năm 2027 của Vietjet và VACS đều bị lãnh đạo Cục đánh giá là "không có cơ sở". Do đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành của cả 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 muộn nhất là ngày 23.12. Ngay sau khi Bộ phê duyệt, Cục Hàng không sẽ lập tức đàm phán sửa đổi hợp đồng với các nhà đầu tư để "khóa cứng" cột mốc không thể lùi này.

Hành khách cũng chộn rộn

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại chính thức từ 0 giờ ngày 24.12, trùng với cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm. Thời điểm này, nhiều hành khách quốc tế và kiều bào đã mua vé về VN cũng băn khoăn liệu chuyến bay của mình sẽ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất hay sân bay mới.

50 nhân sự cùng trải nghiệm hành trình tại Cảng HKQT Long Thành, từ làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh đến khu vực đến ẢNH: ACV

Vừa đặt vé máy bay ngày 24.12 từ London (Anh) về TP.HCM để đón Tết Dương lịch cùng gia đình, Hoàng Minh Anh (20 tuổi, du học sinh) đang chộn rộn chờ ngày về nhưng cũng hoang mang lo bị đổi sân bay đáp sát giờ. Gia đình Minh Anh còn lo lắng nhiều hơn, bởi nếu chuyến bay đáp tại Tân Sơn Nhất, gia đình chỉ mất vài chục phút để di chuyển từ nhà ở P.Khánh Hội ra sân bay đón con gái; còn nếu chuyến bay chuyển sang hạ cánh ở Cảng HKQT Long Thành thì kế hoạch đưa đón sẽ bị xáo trộn lớn.

Tương tự, anh Trần Văn Hoàng (35 tuổi, sống tại Sydney, Úc) đặt vé về VN ngày 11.1.2027 cũng đang phập phồng lo lắng. Đưa cả gia đình về quê đón tết kèm theo nhiều hành lý cồng kềnh, anh Hoàng không biết nên đặt xe đón ở Tân Sơn Nhất hay Long Thành để chủ động lịch trình di chuyển.

Trước những băn khoăn của hành khách, đại diện Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay đường dài từ châu Âu hay Úc trong tháng 12 và tháng 1 tới vẫn duy trì hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việc chuyển dịch các đường bay sang Cảng HKQT Long Thành được triển khai theo lộ trình từng bước, ưu tiên các chặng bay ngắn và thử nghiệm với tần suất vừa phải.

Bên cạnh Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng mới chỉ dự kiến đưa một số đường bay nội địa chính về Cảng HKQT Long Thành để chạy thử nghiệm trong giai đoạn đầu. Như vậy, hành khách mua vé bay các chặng đường dài từ châu Âu hay Úc về TP.HCM thời điểm cuối năm nay và đầu năm sau hoàn toàn yên tâm chuyến bay vẫn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bình thường.

Các hãng hàng không cũng khuyến cáo người dân yên tâm theo dõi đúng thông tin điểm đến in trên vé và các thông báo cập nhật qua email.