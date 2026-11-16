Vì sao doanh thu từ bất động sản tăng, nhưng sức mua giảm?

Cụ thể, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tại TP.HCM đạt 373.011 tỉ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước từ đất tăng 20%. Những con số này cho thấy hoạt động kinh tế liên quan đến bất động sản vẫn duy trì quy mô đáng kể. Tuy nhiên, doanh thu không đồng nghĩa với giá trị gia tăng đóng góp vào GRDP, cũng không phản ánh đầy đủ hiệu quả sử dụng vốn và đất đai.

Ở chiều ngược lại, sức mua nhà ở ngày càng yếu đi, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp chỉ đạt 25% và 27% đối với nhà liền thổ, biệt thự so với cùng kỳ năm 2025.

Sự tương phản này đặt ra một vấn đề quan trọng, nếu dòng vốn bị giữ lại trong hàng tồn kho và những dự án tiêu thụ chậm, bất động sản có nguy cơ trở thành lực kéo kìm hãm nguồn lực xã hội. Ngược lại, nếu được phân bổ đúng hướng, thị trường sẽ trở thành lực đẩy cho tăng trưởng thông qua phát triển đô thị, hỗ trợ sản xuất và đáp ứng nhu cầu thực của nền kinh tế.

Cũng theo Avison Young Việt Nam, thách thức lớn nhất hiện nay của thị trường nhà ở TP.HCM là khoảng cách giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả của người dân. Phân khúc trung và cao cấp duy trì tỷ trọng lớn, trong khi nhà ở vừa túi tiền vừa thiếu vừa yếu. Mặt bằng giá cao, lãi vay mua nhà thả nổi ở mức 12 - 15% và tỷ suất cho thuê chỉ khoảng 2 - 4% tiếp tục gia tăng sức ép lên cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Khách hàng chọn bỏ tiền vào những sản phẩm có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực chất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cạnh tranh dự báo sẽ ngày càng tăng và phân hóa khi nguồn cung hiện hữu dồi dào và sẽ tiếp tục bổ sung trong giai đoạn 2027 - 2030. Những dự án định giá dựa trên vị trí đơn thuần hay kỳ vọng tăng giá thiếu cơ sở sẽ khó duy trì sức hấp thụ nếu không đáp ứng được nhu cầu thực.

Giá nhà sơ cấp sẽ khó giảm khi chi phí đất đai, đền bù và xây dựng neo cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh diện tích, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và cơ cấu sản phẩm để đưa tổng giá trị căn hộ về mức phù hợp hơn, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của khách hàng.

Về dài hạn, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê là lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung của thị trường. Để doanh nghiệp nhìn thấy bài toán kinh tế khả thi, các chính sách cần hỗ trợ bằng quỹ đất sạch, cơ chế tiền sử dụng đất phù hợp và nguồn tín dụng dài hạn với chi phí hợp lý.

Với người mua đang nhạy cảm về giá, yếu tố pháp lý, năng lực chủ đầu tư, mức giá so với chất lượng sống, khả năng kết nối và nhu cầu sử dụng thực là các động lực chính thúc đẩy quyết định giao dịch.

Bài toán của thị trường bất động sản TP.HCM trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là tăng nguồn cung hay thúc đẩy giao dịch, mà là phân bổ vốn và đất đai vào đúng những sản phẩm có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Điều này đòi hỏi các quyết định đầu tư phải dựa trên sự am hiểu thị trường, phân tích nhu cầu, đánh giá khả năng khai thác và tầm nhìn dài hạn. Thành công sẽ không còn được đo chủ yếu bằng tốc độ tăng giá tài sản, mà bằng khả năng tạo dòng tiền ổn định, đáp ứng nhu cầu thực và vận hành hiệu quả.

Khi nguồn lực đất đai được chuyển hóa thành tài sản có giá trị sử dụng và năng lực tạo dòng tiền bền vững, bất động sản mới thực sự trở thành lực đẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.