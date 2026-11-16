TP.HCM công bố 147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Theo đó, TP chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại tại 147 khu đất thuộc danh mục đã được HĐND TP.HCM thông qua tại Nghị quyết số 125.

Tên tổ chức, dự án, địa điểm, diện tích, hình thức thực hiện và các thông tin liên quan được xác định tại phụ lục đính kèm theo thông báo này. Sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất thực hiện theo hồ sơ kèm theo Nghị quyết số 125.

Thông báo là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024, Nghị định số 75/2025, Nghị quyết số 125 và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc triển khai từng dự án phải bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp giữa các loại và cấp độ quy hoạch, tuân thủ đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Đây là đợt thứ 2 trong năm 2026 TP.HCM công bố các khu đất đủ điều kiện tham gia thí điểm nhà ở thương mại ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP.HCM đã thông qua danh mục 147 khu đất dự kiến triển khai các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 125, tổng diện tích của 147 khu đất này lên tới hơn 854,28 ha, tương đương khoảng 8,54 triệu m2. Trong đó, diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở chiếm khoảng 457,34 ha. Đặc biệt có khoảng 341,51 ha đất trồng lúa dự kiến sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trong số này có 94 khu đất thuộc TP.HCM trước đây, với tổng diện tích khoảng 589,58 ha; 19 khu đất thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, có quy mô khoảng 124,67 ha; 34 khu đất tại Bình Dương cũ có tổng diện tích khoảng 140,03 ha. Ngoài ra, danh mục còn bao gồm một khu đất quốc phòng.

Việc lựa chọn danh mục này được thực hiện thông qua quá trình rà soát kỹ lưỡng 450 hồ sơ qua ba đợt. Bao gồm 107 hồ sơ không đáp ứng điều kiện, 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa cần tiếp tục rà soát, 68 hồ sơ đã được rút hoặc trả lại, 103 hồ sơ được chuyển sang các đợt tiếp theo và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.