Mở rộng nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp

Giá hạ nhưng sức mua giảm

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), để kéo giảm giá nhà ở về mức hợp lý phù hợp với quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung - cầu, các cấp có thẩm quyền đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng nguồn cung dự án nhà ở để tăng nguồn cung sản phẩm ra thị trường.

Đồng thời cấu trúc lại thị trường bất động sản để tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình và cả người có thu nhập cao trong xã hội.

Điều này đã giúp giá nhà hạ nhiệt trong thời gian qua. Đây là tín hiệu đáng mừng, đúng hướng nhưng theo HoREA lại đi đôi với tình trạng sức mua giảm, tổng cầu giảm là đáng quan ngại do tiêu dùng là một trong các động lực chính của nền kinh tế, trong đó có tiêu dùng bất động sản.

Chính vì vậy, cần thiết phải có các giải pháp kích cầu tiêu dùng bất động sản, hướng đến nhu cầu thật để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, nhất là yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội về nhà ở cho các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

Giá bất động sản đang có xu hướng giảm từ Bắc đến Nam

Cũng theo HoREA, giá nhà ở có xu hướng giảm nhưng nhìn chung mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn và việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người mua nhà còn khó khăn, chi phí vốn tăng, sức mua giảm dẫn đến hệ quả là nhiều doanh nghiệp bất động sản thiếu dòng tiền, giảm thanh khoản, thậm chí bị mất thanh khoản.

"Hiện nay, giá bất động sản, nhà ở trên thị trường sơ cấp do một số chủ đầu tư dự án bán ra chỉ giảm khoảng trên dưới 5%. Nhưng đáng lưu ý là giá bất động sản, nhà ở trên thị trường thứ cấp do nhà đầu tư bán lại để cắt lỗ thì giảm sâu hơn, thậm chí có trường hợp giá giảm đến 20 - 30% vẫn khó bán. Không chỉ vậy, cơ cấu bất động sản vẫn lệch pha cung cầu", HoREA nhận định.

Cần được xem xét

Các bất cập, hạn chế trên đây rất cần được các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, xử lý hiệu quả trong thời gian tới. Song song với chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giá phù hợp thì dự thảo luật Nhà ở, dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) cần bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá bán phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp để tái cấu trúc thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế hai con số và bảo đảm an sinh xã hội về nhà ở cho đa số người dân là người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

Bên cạnh nhu cầu nhà ở rất lớn của đa số người dân là người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình thì thị trường bất động sản còn phải đáp ứng nhu cầu nhà ở của tầng lớp người có thu nhập cao như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mới đây.

HoREA cũng đề xuất có cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đi đôi với chính sách phát triển nhà ở cho thuê, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ xem xét trình Quốc hội bổ sung vào dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp để quán triệt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo.

Việc bổ sung cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp vào dự thảo luật Nhà ở là rất cần thiết.

Do đó, HoREA đề xuất giao thẩm quyền, trách nhiệm cho HĐND cấp tỉnh quy định để phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, sẽ góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản hướng về nhu cầu thực, giải quyết nhu cầu nhà ở thương mại giá phù hợp của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị không thuộc đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Chẳng hạn, các trường hợp cá nhân có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng, vợ chồng có thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng hoặc cá nhân nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập trên 35 triệu đồng/tháng thì không đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội.

Trong khi trên thị trường lại không có loại nhà ở thương mại giá phù hợp để mua, mà theo tính toán của HoREA thì đơn giá nhà ở thương mại có giá bán phù hợp có thể dao động từ 25 - 30 triệu đồng/m2 tại các tỉnh vùng sâu vùng xa đến 60 - 70 triệu đồng/m2 tại các đô thị lớn tùy theo đặc điểm tình hình của từng địa phương.