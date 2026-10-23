TP.HCM trình 125 khu đất thí điểm thực hiện theo Nghị quyết 171

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đơn vị này đã nhận được 450 khu đất đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Tuy nhiên sau khi rà soát, đánh giá, đồng thời xác định các tổ chức đăng ký thực hiện các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh, đúng đối tượng áp dụng theo tinh thần Nghị quyết 171, Sở Nông nghiệp đã trình UBND TP.HCM xem xét trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục 125 khu đất, với tổng diện tích hơn 7,1 triệu m2 đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí.

Trong đó, diện tích đất ở khoảng hơn 3,8 triệu m2 (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt; đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 3,1 triệu m2 (không có chuyển mục đích đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất).

TP.HCM trình 125 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong 125 dự án này, khu vực TP.HCM cũ có 86 khu đất, với tổng diện tích hơn 5,5 triệu m2; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 12 khu đất, với diện tích hơn 883.000 m2 và khu vực Bình Dương cũ 27 khu đất với tổng diện tích hơn 725.000 m2.

Trước đó TP.HCM đã nhiều lần thông qua danh mục các khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội.

Theo UBND TP.HCM, việc trình danh mục mới nhằm đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 171, một cơ chế đặc thù cho phép doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, thay vì phải thu hồi đất như cơ chế cũ. Đây được xem là bước mở đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý kéo dài nhiều năm đối với các dự án nhà ở.

Các khu đất này phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; nằm trong chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt; thuộc khu vực đô thị hoặc khu vực định hướng phát triển đô thị và không thuộc danh mục dự án phải thu hồi đất. Đáp ứng quy định không vượt quá 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030.

UBND TP cho biết, cơ cấu đất ở trong từng dự án được xác định theo quy hoạch 1/500 (nếu đã có) hoặc được ước lượng theo tỉ lệ phù hợp tính chất dự án (chung cư cao tầng, dự án hỗn hợp…). Việc này nhằm đảm bảo tổng diện tích đất ở không vượt ngưỡng 30% theo quy định Nghị quyết 171.

Đối với các khu đất mà doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện, UBND TP.HCM sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tổ Công tác tiếp tục rà soát, tổng hợp trình trong các đợt tiếp theo.