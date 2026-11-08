Vietnam Airlines đưa tinh hoa ẩm thực Việt lên bầu trời

Từ danh hiệu quốc tế đến "cẩm nang ẩm thực Việt trên không"

Phở, bún bò Huế, mì Quảng hay bánh mì Hội An không chỉ là những món ăn quen thuộc của người Việt mà còn trở thành một phần trải nghiệm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Thông qua thực đơn được xây dựng theo từng đường bay và hạng dịch vụ, Hãng hàng không Quốc gia đưa hương vị truyền thống đến gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế.

Tháng 10.2026, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên giành danh hiệu "Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026" tại World Culinary Awards. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực phát triển dịch vụ ẩm thực của hãng trong môi trường cạnh tranh quốc tế, với dấu ấn từ món ăn và sản vật Việt Nam.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines đã vượt qua nhiều đối thủ là các hãng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới để giành giải thưởng. Kết quả này khẳng định sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế, khi những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc được giới thiệu tới hành khách thông qua các chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines, nhấn mạnh: "Giải thưởng trước hết là sự tôn vinh dành cho ẩm thực Việt Nam. Vietnam Airlines tự hào là cầu nối đưa tinh hoa ấy đến với bạn bè quốc tế, để mỗi chuyến bay trở thành một cơ hội quảng bá văn hóa và nâng tầm vị thế Việt Nam trên thế giới".

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026”

Để phù hợp với điều kiện phục vụ trên không, các món ăn được nghiên cứu, điều chỉnh cách chế biến nhằm giữ hương vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nhiệt độ và hình thức khi đến tay hành khách.

Những bữa ăn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines được ví như một cuốn "cẩm nang tinh hoa ẩm thực Việt", khi gói trọn phần lớn các đặc sản nổi tiếng và được nhiều người Việt yêu thích.

Ngoài mì, phở, bún, thực khách còn được thưởng thức các đặc sản khác như cao lầu, cơm tấm sườn bì, súp cua, hủ tiếu, bánh giò, bánh đúc, chạo tôm hay chả tôm thịt cuốn lá lốt, bánh canh tôm thịt, miến xào, bánh đa cá, bánh ít trần và thịt gà nướng mắc kén.

Không ít hành khách khi nhìn thấy các món ăn được cung cấp trên máy bay đã ngỡ như "đang ở trong bữa cơm tại quê nhà".

Toni Huỳnh, một Việt Kiều Đức, cho biết đã xa quê hơn 20 năm. Thứ anh nhớ nhất chính là ẩm thực quê nhà, những món ăn mang theo hơi ấm và tình yêu của mẹ. Khi thưởng thức các món ăn được phục vụ trên chuyến bay từ châu Âu về TP.HCM vào mùa hè năm nay, điều duy nhất anh nghĩ đến chính là "mình đã trở về nhà".

Ẩm thực vì thế không chỉ là một hạng mục dịch vụ mà còn là cách Vietnam Airlines giới thiệu văn hóa bản địa thông qua trải nghiệm trực tiếp. Từ nguyên liệu, gia vị đến cách thưởng thức, mỗi món ăn có thể mở ra câu chuyện về vùng đất, con người và đời sống văn hóa phía sau.

Đưa đặc sản bốn mùa lên khoang máy bay

Bên cạnh các món ăn truyền thống, Vietnam Airlines mở rộng trải nghiệm ẩm thực bằng cách đưa nông sản, hoa trái theo mùa vào phục vụ hành khách. Từ nhãn lồng Hưng Yên, mận hậu Sơn La đến mắc ca Điện Biên, mỗi sản vật mang dấu ấn của một vùng nguyên liệu trong nước.

Để đưa nông sản lên chuyến bay, Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị cung ứng suất ăn và nhà sản xuất trong nước lựa chọn sản phẩm phù hợp với thực đơn, mùa vụ và nhu cầu phục vụ hành khách.

Nguyên liệu cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, độ tươi, khả năng bảo quản và chế biến trong điều kiện hàng không. Sau khâu lựa chọn, nông sản được sơ chế, chế biến và đưa vào thực đơn phù hợp với đặc tính từng loại, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vietnam Airlines mang món phở lên độ cao 10.000m, đưa trải nghiệm ẩm thực Việt đặc trưng tới với hành khách ẢNH: VIỆT PHƯƠNG

Cách khai thác nguyên liệu theo mùa cho thấy nông sản có thể trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ hiện diện như thực phẩm trên khay ăn. Thông qua mạng đường bay trong nước và quốc tế, những sản vật vốn gắn với một địa phương có cơ hội tiếp cận hành khách ở nhiều thị trường. Với du khách quốc tế, đây cũng là dịp khám phá hương vị mới và tìm hiểu thêm về điểm đến.

"Chúng tôi mong muốn phát huy lợi thế mạng đường bay của Vietnam Airlines để mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho nông sản Việt. Việc đưa nguyên liệu trong nước vào chuỗi cung ứng suất ăn hàng không vừa góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa tạo thêm giá trị cho sản phẩm và các đơn vị sản xuất trong nước", ông Đặng Anh Tuấn nói.

Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở các đợt giới thiệu đặc sản theo mùa mà còn ở hoạt động tiêu thụ nông sản thông qua việc cung ứng suất ăn thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines cùng các công ty suất ăn hàng không thành viên đã sử dụng khoảng 2.260 tấn rau, củ, quả trong nước, với giá trị thu mua hơn 80 tỷ đồng.

Mỗi chuyến bay là một điểm chạm văn hóa

Bằng cách đưa đặc sản và ẩm thực Việt lên máy bay, Vietnam Airlines mở rộng cách đưa văn hóa Việt Nam vào trải nghiệm hành khách. Bên cạnh thực đơn, hãng giới thiệu thông tin về xuất xứ và vùng nguyên liệu, giúp hành khách tìm hiểu thêm về sản vật vừa thưởng thức cũng như điểm đến gắn với sản phẩm.

Khi một món ăn được thưởng thức trên chuyến bay, câu chuyện về vùng đất làm ra nguyên liệu có thể tiếp tục sau khi hành khách hạ cánh. Đây cũng là cách những giá trị Việt Nam vượt khỏi phạm vi một bữa ăn, đến gần hơn với hành khách quốc tế và mở rộng cơ hội quảng bá sản vật địa phương.

Tuy nhiên, về lâu dài, việc duy trì chất lượng ổn định, bảo đảm nguồn cung và đáp ứng tiêu chuẩn của dịch vụ hàng không là điều kiện để nông sản Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Lựa chọn đặc sản phù hợp, tổ chức nguồn hàng theo mùa và xây dựng câu chuyện rõ ràng về xuất xứ cũng góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, tạo cơ hội quảng bá tại thị trường trong nước và quốc tế.