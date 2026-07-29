Hãng bay phải bố trí người hỗ trợ khách check-in trước khi đóng quầy 15 phút

Theo Thông tư, đối với dịch vụ hành khách tại điểm đi, điểm nối chuyến, các hãng hàng không có trách nhiệm phối hợp với người khai thác cảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách bố trí khung đo, cân hành lý xách tay cho hành khách tại các khu vực quầy thủ tục và tại các cửa ra tàu bay.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian mở quầy đối với các chuyến bay nội địa ít nhất 2 giờ trước giờ đi dự kiến, đối với các chuyến bay quốc tế ít nhất 3 giờ. Thời gian đóng quầy (kết thúc tiếp nhận hành khách) đối với chuyến bay nội địa là 40 phút trước giờ đi dự kiến, đối với chuyến bay quốc tế là 50 phút.

Đặc biệt, các hãng bay có trách nhiệm bố trí nhân viên trợ giúp hành khách chưa làm thủ tục tại khu vực làm thủ tục trước giờ đóng quầy 15 phút và thông tin cho các bộ phận an ninh, xuất nhập cảnh, hải quan để hỗ trợ hành khách đến cửa ra tàu bay đúng giờ; Công bố và thực hiện giờ đóng cửa ra tàu bay không sớm hơn 15 phút trước giờ đi dự kiến và đảm bảo việc vận chuyển hành khách theo đúng hành trình.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho hành khách về quyền lợi của hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, chậm có hành khách trên khoang, chuyến bay bị hủy tại khu vực làm thủ tục, cửa khởi hành.

Đối với dịch vụ hành khách tại điểm đến, các hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách là người khuyết tật hoặc cần sự chăm sóc; thiết lập bộ phận và khu vực giải quyết khiếu nại về hành lý tại cảng hàng không.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của hãng bay đối với việc vận chuyển hành khách bị từ chối nhập cảnh.

Trường hợp hành khách không đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam, trên cơ sở thông báo của cơ quan có thẩm quyền kèm theo lệnh trục xuất, hãng hàng không vận chuyển hành khách phải có trách nhiệm đưa hành khách đến địa điểm nơi người đó bắt đầu hành trình hoặc bất kỳ địa điểm nào mà người đó được phép nhập cảnh.

Song song, thông báo ngay cho người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách và đại diện Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không có hành khách bị từ chối nhập cảnh.