Ai cũng muốn gầy đi, riêng chàng trai 22 tuổi quyết tăng 40kg

Vừa tập luyện vừa mưu sinh

Từng là sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Nguyên vốn được định hướng theo con đường ổn định giống gia đình khi bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn tưởng chừng “an toàn” ấy, Nguyên lại nuôi dưỡng một đam mê khác là thể hình. Sau thời gian cân nhắc, Nguyên quyết định dừng việc học để theo đuổi con đường mình thực sự mong muốn.

Nguyên kể khi thông báo việc nghỉ học, bố mẹ đã rất sốc và liên tục gọi điện cho Nguyên. Sau vài ngày bình tĩnh lại, gia đình chấp nhận cho Nguyên tự quyết định cuộc đời, với điều kiện phải tự lập hoàn toàn về tài chính và không được hối hận, dù kết quả có ra sao.

Bước ra khỏi vùng an toàn, Nguyên đối mặt với áp lực mưu sinh ngay lập tức. Nguyên cho biết trong thời điểm khó khăn nhất chỉ còn 200.000 đồng trong túi, chưa nhận được lương từ công việc chính. Để duy trì cuộc sống, Nguyên làm thêm nhiều việc theo ngày như chạy bàn tiệc, bốc vác ban đêm. Có những ngày, sau khi tập luyện đến tối, vội vàng ăn uống rồi làm việc đến rạng sáng.

Nguyên cho biết bắt đầu tập luyện thể hình từ năm lớp 10 và duy trì đến nay đã 6 năm. Quá trình này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn là sự kiên trì và kỷ luật cao độ. Nguyên từng nhiều lần muốn bỏ cuộc, đặc biệt trong giai đoạn siết cân thi đấu khi phải hạn chế ăn uống và tập luyện với cường độ 6-8 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tăng 40 kg nhờ tập thể hình

Nhờ quá trình rèn luyện bền bỉ, thể trạng của Nguyên thay đổi rõ rệt. Nguyên đã trải qua hành trình biến đổi cơ thể với tổng mức thay đổi lên đến 40 kg, từ vóc dáng gầy gò 55 kg lên 90 kg như hiện tại. Cùng với đó là những dấu ấn tại các giải đấu thể hình, trong đó nổi bật là huy chương vàng “Ngôi sao mới thể hình Hà Nội 2025”, thành tích mà Nguyên xem là bước ngoặt lớn nhất của mình.

Theo Nguyên, chính danh hiệu này đã giúp gia đình thay đổi cách nhìn và ủng hộ con đường Nguyên lựa chọn. Từ sự hoài nghi ban đầu, bố mẹ dần tin tưởng hơn vào quyết tâm và khả năng của con trai.

Nguyên cho biết tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với nội dung hướng đến giải trí và truyền động lực, đặc biệt là tinh thần kỷ luật trong tập luyện, cuộc sống.

Một ngày của Nguyên xoay quanh việc tập luyện kéo dài từ 6-8 tiếng đồng hồ, kết hợp giữa tập tạ và cardio. Chế độ dinh dưỡng được duy trì nghiêm ngặt với khoảng 1,5 kg thịt nạc, 1 kg cơm, 5 quả trứng và 1 quả dứa mỗi ngày.

Nhìn lại hành trình đã qua, Nguyên cho biết chưa từng hối hận với quyết định của mình. Việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi đam mê là điều đáng giá nhất. Chàng trai cũng gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ: “Hãy một lần thử đứng dậy, làm điều mình thích, tập trung hết sức để phát triển, thay vì để sau này phải tiếc nuối vì những điều chưa dám bắt đầu”.