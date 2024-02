'Ai cũng viết về tình yêu thì sao có những bài hát cho người thầm lặng vì bình yên của đất nước'

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng giới thiệu tổ khúc Làng bên sông với tiếng hát Đào Mác. Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021), Nguyễn Bá Hùng ra mắt ca khúc Quân đội nhân dân Việt Nam. Và nay, sắp đến kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), anh cho ra mắt bài hát Thầy tôi, được thể hiện bởi NSƯT Hoàng Tùng.

Bản nhạc Thầy tôi trên bàn làm việc của GS Tôn Thất Bách trong phòng truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (nơi ông từng giữ cương vị giám đốc bệnh viện) NVCC

Về sáng tác mới này, Bá Hùng cho biết, anh có duyên gặp gỡ một bác sĩ mà sau này mới biết đó là học trò của nhà giáo - thầy thuốc Tôn Thất Bách. "Trong một lần trò chuyện, anh ấy đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện đặc biệt và thú vị về GS Tôn Thất Bách. Anh cũng cung cấp cho tôi nhiều bài báo, tư liệu về thầy... Những câu chuyện tôi được nghe về thầy Bách cứ cuộn mãi trong tâm trí tôi. Tôi hình thành nhiều suy nghĩ và cố gắng liên kết lại để viết một bài hát tình cảm nhất có thể", nhạc sĩ Bá Hùng chia sẻ.

Theo Bá Hùng, anh "đọc và biết đến viện sĩ Tôn Thất Bách cùng những thành tựu y khoa của ông thông qua báo chí, chỉ đến khi nghe những câu chuyện thầy chăm lo cho các thế hệ sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên làm thêm và có thêm thu nhập - trang trải cuộc sống khó khăn cũng như nghe nhiều câu chuyện khác - hơn cả về y đức người thầy thuốc, thì tôi mới có thêm nhiều hình dung về thầy. Sự quan tâm đó làm cho tôi cảm thấy ông vừa là thầy thuốc vừa là thầy giáo vừa là người cha (thầy = cha theo cách gọi của người miền Bắc). Do đó tên bài hát Thầy tôi cũng bao hàm cả 3 lớp nghĩa như vậy".

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng được biết đến qua những sáng tác: Vinh quang thầm lặng (NSND Tạ Minh Tâm thể hiện), Lời mẹ cho con (Hồ Quang Hiếu), Những ngôi sao đỏ, Trong màu lá cây rừng (Đào Mác), Tâm sự người lái xe (Quách Tuấn Du)... NVCC

Tác phẩm hoàn thành, anh chia sẻ với người nghe trong ngành y và "rất may, tôi nhận được sự đồng cảm của các y, bác sĩ, thậm chí là những giọt nước mắt xúc động của các bác sĩ, đó là điều làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

Là nhạc sĩ thế hệ 8X, Nguyễn Bá Hùng được biết đến nhiều bởi những sáng tác về người lính, người chiến sĩ công an, về mẹ và quê hương đất nước. Anh cho rằng, mỗi tác giả có một vai trò và sự đóng góp nhất định cho âm nhạc của đất nước. Cá nhân anh viết về những đề tài trên "bằng sự thúc giục từ bên trong mình, bằng sự đam mê mà tôi luôn bị cuốn hút, do đó tôi không thấy khó. Còn điều gì hạnh phúc hơn đối với một tác giả khi thấy người khác rơi lệ đồng cảm với những ca từ, giai điệu do mình viết nên…".

Nói thêm về hành trình sáng tác của mình, Nguyễn Bá Hùng thổ lộ, anh từng sống trong hoàn cảnh rất khó khăn - suốt những năm tháng tuổi thơ phải đi vay gạo của hàng xóm để ăn, bố mẹ anh cũng vay mượn tiền bạc để các con có chiếc áo trắng quần xanh vào mỗi đầu năm học… "Tình thương yêu của bố mẹ, sự giúp đỡ của những người thân và láng giềng làm tôi có cảm nhận và nhận thức rõ ràng về tình người khi tôi mới đi học… Vì vậy mà sau này lớn lên, tôi luôn nghĩ đến mọi người và vì mọi người. Tôi cũng tự thấy rằng tâm hồn mình thật đẹp khi luôn nghĩ và sống như thế, đó là điều tôi tự hào".

Nhạc sĩ Dương Đức Thụy (người hòa âm ca khúc Thầy tôi), NSƯT Hoàng Tùng và Bá Hùng (từ phải qua) trong một chương trình giới thiệu tác phẩm mới NVCC

Trong âm nhạc, Nguyễn Bá Hùng tự nhận mình "thực sự chỉ là một người kể chuyện bằng âm nhạc. Có nhiều nhạc sĩ rất giỏi, viết hay và cũng am hiểu về truyền thông, marketing để bài hát của họ lan tỏa rộng rãi. Tôi viết nhạc về những đề tài trên thì khó thành hit hay kiếm được tiền chục triệu hay trăm triệu như các nhạc sĩ viết các dòng nhạc khác, nhưng tôi thấy hạnh phúc - chỉ cần vậy là đủ rồi". Bởi, như anh chia sẻ, anh "không chỉ viết vì đam mê, mà còn viết vì sự trăn trở, vì trách nhiệm của một người làm nghệ thuật đối với những người có công với đất nước. Nếu ai cũng đi viết nhạc tình yêu, rồi mai sau ai sẽ ca ngợi người bác sĩ, người giáo viên, người chiến sĩ hay những người lao công quét đường, những người thầm lặng vì những bình yên của đất nước…".

Nguyễn Bá Hùng nói, anh cũng "vất vả kiếm sống bằng các công việc khác nhưng khi có tiền lại bắt tay vào làm nhạc, dẫu khó khăn nhưng vợ tôi và gia đình luôn ủng hộ tôi, tạo điều kiện để tôi thỏa sức bay bổng trong thế giới âm nhạc của riêng mình".