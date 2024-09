AI đã có thể thay con người đánh lừa máy tính?

Theo ZDnet, các nhà nghiên cứu từ Trường đại học công lập ETH Zurich, Thụy Sĩ, đã huấn luyện một mô hình AI có tên YOLO (You Only Look Once) để giải quyết các thử thách hình ảnh của reCAPTCHAv2, một chương trình tự động nhằm phân biệt máy tính và con người, với độ chính xác 100%.

Chương trình thường xuất hiện dưới dạng các bài kiểm tra yêu cầu nhận diện các đối tượng như phương tiện giao thông, đèn giao thông và các vật thể khác. Trước đây việc áp dụng AI để cố gắng vượt qua bài kiểm tra như vậy chỉ đạt được từ 68% đến 71% tỷ lệ thành công khi giải quyết các bài kiểm tra CAPTCHA.

CAPTCHA ban đầu được thiết kế để yêu cầu người dùng nhận diện các ký tự hoặc từ bị biến đổi. Còn reCAPTCHA thường yêu cầu phân loại và nhận diện các hình ảnh cụ thể, với nguồn ảnh là từ thực tế đời sống và nhờ vậy sẽ khó khăn hơn cho máy tính để giải mã. Bên cạnh đó còn có những bài kiểm tra dạng hộp kiểm yêu cầu người dùng xác nhận rằng không phải là robot...

Mô hình AI có tên YOLO đã có thể vượt qua reCAPTCHAv2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại với mức độ phức tạp của các mô hình AI hiện đại, việc vượt qua CAPTCHA ngày càng dễ dàng hơn. Các chuyên gia cho rằng CAPTCHA sẽ phải trở nên khó khăn hơn cho con người, nhưng có thể sẽ gây ra vấn đề về khả năng tiếp cận với những người khiếm thị.

Google được cho là sử dụng phương pháp nhận diện thiết bị, theo đó thu thập dữ liệu phần mềm và phần cứng để gán các thiết bị với các mã định danh bên cạnh các công cụ làm kiểm tra như CAPTCHA. Về phía Apple thì áp dụng Token truy cập riêng tư được ra mắt cùng với iOS 16, đây cũng được xem như một phương án thay thế cho CAPTCHA.

Nhưng các chuyên gia đứng sau các hệ thống kiểm tra CAPTCHA không quá lo lắng trước sự phát triển của AI. Trả lời trang New Scientist, phát ngôn viên của Google Cloud cho biết từ lâu hãng đã tập trung vào việc giúp bảo vệ người dùng mà không cần đưa ra các thử thách hình ảnh với việc tung ra reCAPTCHAv3 vào năm 2018. Công nghệ này hiện có mặt trên 7 triệu website.