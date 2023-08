Ai định đoạt trận đấu 'nóng' nhất V-League tuần này?

Sức hút của ngôi sao

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 6.8 ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 hứa hẹn tạo ra ngã rẽ mới trong cuộc đua vô địch.

CLB Hà Nội đang dẫn đầu với 32 điểm, còn CLB Công an Hà Nội đứng ngay sau với 31 điểm. Đây cũng là hai đội bóng sở hữu những yếu tố then chốt để đua ngai vàng. Với đội Hà Nội, đó là kinh nghiệm, bản lĩnh cùng lối chơi kiểm soát đã thành hình trong hơn 1 thập kỷ. Còn với đội Công an Hà Nội, những ngôi sao rải đều 3 tuyến là lợi thế giúp thầy trò ông Flavio Cruz có thể bứt lên.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối nay còn "nóng", bởi có rất nhiều ngôi sao từ 2 đội sẽ tham chiến. CLB Hà Nội sở hữu Văn Quyết, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Việt Anh, đều là những nội binh thuộc hàng tốt nhất V-League, có vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia.

Văn Quyết (áo trắng) trở lại giúp CLB Hà Nội như "hổ mọc thêm cánh" MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội cũng chẳng kém cạnh khi sở hữu Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, Filip Nguyễn, chưa kể Trọng Long, Văn Toản cũng được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.

CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội cũng có những "sát thủ" có thể tạo nên bữa tiệc tấn công. Đội chủ nhà có Jhon Cley, chân sút đã ghi 11 bàn sau 17 trận, còn CLB Hà Nội sở hữu Văn Quyết với 8 bàn sau 10 trận mùa này. Sau khi hết án treo giò 8 trận, Văn Quyết đã trở lại ấn tượng với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 3 trận gần nhất. "Chia lửa" cho Văn Quyết còn có Herlison Caion - tân binh người Brazil đang thăng hoa với 5 bàn sau 6 trận, bên cạnh Tuấn Hải với 5 bàn từ đầu giải.

Lợi thế đang nghiêng về CLB Hà Nội bởi bên cạnh nhiều ngòi nổ đang đạt phong độ cao, đội bóng của HLV Bozidar Bandovic còn có chất kết dính ở khâu tấn công với những mũi nhọn phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.

Với bản lĩnh trong các trận đấu "cân não", Văn Quyết đủ khả năng trở thành nhân vật chính, dù chân sút sinh năm 1991 sẽ bị theo kèm rất sát. Nếu Văn Quyết bị kèm chặt, khoảng trống có thể mở ra cho Tuấn Hải hay Caion. Để ngăn chặn đội bóng tấn công đa dạng với cường độ dồn dập như CLB Hà Nội, đội Công an Hà Nội cần một hệ thống nhịp nhàng và ăn ý, thay vì chờ đợi vào cá nhân.

Bên phía đối diện, CLB Công an Hà Nội có nhiều ngôi sao nhưng thiếu gắn kết. Một mình Jhon Cley ghi bàn nhiều gấp đôi tổng bàn thắng của 3 tiền đạo còn lại cộng lại gồm Xuân Nam, Rafael Success và Gustavo Henrique. Jhon Cley chơi tốt, nhưng lạc lõng trong tổng thể rời rạc dù người huấn luyện là Paulo Foiani hay Flavio Cruz.

CLB Công an Hà Nội thiếu gắn kết MINH TÚ

Nếu Jhon Cley bị phong tỏa, hy vọng sẽ đặt lên Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 chưa được đặt vào đúng vị trí để phát huy năng lực, chưa kể cảm giác bóng và sự tự tin đã suy giảm sau 1 năm không thành công ở CLB Pau FC. Tuy nhiên với nhãn quan tốt cùng kèo trái khó lường, Quang Hải vẫn là "điểm nổ" đáng xem. Vấn đề của cầu thủ 26 tuổi là khai thác được không gian chơi bóng cũng như lấy lại cảm hứng trong ngày đối mặt với đội bóng cũ.

'Nóng' ở trọng tài

Điều hành trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội là trọng tài Thái Lan Songkran Bunmeekiart. Trông cậy vào trọng tài ngoại, đồng nghĩa ban điều hành giải nhận định đây là trận đấu rất "nóng". Không chỉ bởi tính chất quan trọng trong cuộc đua vô địch, mà cả CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội đều sở hữu những cầu thủ rất quái mà nếu không quan sát kỹ, trọng tài khó đưa ra quyết định thuyết phục.

Văn Quyết chia sẻ: "Tôi cũng nghĩ việc thuê trọng tài ngoại là điều hết sức bình thường, nhưng tôi cho rằng thời điểm này phải để trọng tài nội bắt chứ không phải trọng tài ngoại. Đây là những trận đấu quan trọng, đòi hỏi bản lĩnh của trọng tài. Chúng ta thuê trọng tài ngoại về làm, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được họ. Tôi rất thích trọng tài nội bắt, vì trọng tài nội hiểu bóng đá Việt Nam cần những gì, bản thân tôi mong trận đấu này diễn ra an toàn. Đội bóng nào quyết tâm hơn, nỗ lực hơn sẽ giành được kết quả tốt nhất".

Ở trận lượt đi, CLB Hà Nội đã thắng CLB Công an Hà Nội với thế trận áp đảo, lấn lướt hoàn toàn. Dù vậy trận lượt về sẽ khó khăn hơn nhiều bởi tính chất cân não, đòi hỏi các đội không được mắc sai lầm.

Với nhiều nhân tố có thể định đoạt cục diện, trận derby thủ đô trên sân Hàng Đẫy sẽ trôi theo chiều hướng khó lường.