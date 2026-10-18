AI: Đòn bẩy sáng tạo mới của thời trang Việt

Góc nhìn mới về sáng tạo, công nghệ và thời trang

Cách đây vài năm, thời trang Việt tiếp cận AI theo cách khá dè dặt, chủ yếu dừng ở các tính năng hỗ trợ trải nghiệm khách hàng như chatbot tư vấn phối đồ hay phòng thử đồ ảo... Hiện công nghệ này đã tiến sâu vào toàn bộ chuỗi vận hành: từ dự báo xu hướng, thử nghiệm chất liệu, phác thảo thiết kế cho đến sản xuất bối cảnh hình ảnh, truyền thông, nhiếp ảnh thời trang...

Ê kíp của NTK Lê Thanh Hòa đang hoàn thiện các chi tiết thêu đính, kết cườm thủ công trên trang phục ẢNH: NTKCC

Ê kíp của NTK Lê Thanh Hòa đang hoàn thiện các chi tiết thêu đính, kết cườm thủ công trên trang phục ẢNH: NTKCC

Đánh giá về xu hướng này, nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa nhận định AI là một công cụ đắc lực giúp thử nghiệm ý tưởng nhanh chóng và mở rộng khả năng kể chuyện thời trang bằng thị giác. Ê kíp của anh cũng đã ứng dụng công nghệ AI trong một số nội dung hình ảnh và truyền thông của thương hiệu.

NTK Ngô Hoàng Kha (sáng lập thương hiệu KHAAR) là một trong những người tiên phong đưa công nghệ vào việc xây dựng và phát triển một thương hiệu thời trang. Thay vì phải cắt vải thật và may mẫu thử nhiều lần, anh sử dụng công nghệ dựng mẫu 3D trên không gian ảo để tiết kiệm tài nguyên vật liệu, giảm rác thải và hiện thực hóa tầm nhìn thời trang bền vững. Theo anh, công nghệ đã và đang tác động lớn đến ngành thời trang đương đại. Công nghệ không làm mất đi tính bản sắc mà đóng vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực sáng tạo cho người làm nghề.

Loạt ảnh thời trang ấn tượng của KHAAR là sản phẩm kết hợp giữa sản xuất thật và công nghệ ẢNH: TÙNG CHU

Loạt ảnh thời trang ấn tượng của KHAAR là sản phẩm kết hợp giữa sản xuất thật và công nghệ ẢNH: TÙNG CHU

Khả năng mô phỏng không gian không giới hạn của AI còn giúp hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật bay bổng và phức tạp mà phương thức sản xuất truyền thống khó đáp ứng hoặc tốn kém nhiều chi phí. Ví dụ như bộ ảnh giới thiệu các thiết kế Xuân Hè 2027 từ KHAAR vừa được giới thiệu gần đây đã khiến cộng đồng thời trang chú ý. Từ ý niệm "Khi thủy triều rút đi, còn lại gì", nhiếp ảnh gia Tùng Chu cùng ê kíp sáng tạo đã kết hợp quy trình sản xuất thực tế và công nghệ AI để tạo nên nhiều bối cảnh siêu thực. Điểm nhấn qua mỗi khung hình nằm ở những chiếc vỏ trai ánh xà cừ khổng lồ ôm trọn người mẫu dưới nguồn ánh sáng mềm mại, nhẹ nhàng chiếu rọi làm nổi bật các chi tiết thủ công và chất liệu xà cừ trên trang phục.

Loạt ảnh thời trang ấn tượng của KHAAR là sản phẩm kết hợp giữa sản xuất thật và công nghệ ẢNH: TÙNG CHU

Loạt ảnh thời trang ấn tượng của KHAAR là sản phẩm kết hợp giữa sản xuất thật và công nghệ ẢNH: TÙNG CHU

Không dừng lại ở các sản phẩm thị giác, cuộc đối thoại về công nghệ và thời trang còn được lan tỏa mạnh mẽ qua các buổi tọa đàm tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng 10. Tại đây, NTK Ngô Hoàng Kha chia sẻ với người trẻ về cách tiếp cận công nghệ linh hoạt, hiệu quả và có trách nhiệm.

Bản sắc thật giữa thế giới ảo

Trong khi các thương hiệu trẻ đang sử dụng AI để tối ưu chi phí sản xuất nội dung truyền thông thì giới làm nghề tại VN vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo về ranh giới của công nghệ. Đặc biệt phân khúc thời trang cao cấp không chủ trương sử dụng người mẫu AI để thay thế con người.

Thời trang Việt qua lăng kính của The Viet Concept ẢNH: NVCC

Chị Lê Kim Thùy Trang, nhà sáng lập The Viet Concept (đơn vị phân phối hơn 40 thương hiệu thời trang Việt ra quốc tế), nhận định rủi ro lớn nhất khi lạm dụng AI là tạo ra "kỳ vọng ảo" cho khách hàng. Niềm tin của người tiêu dùng sẽ suy giảm nếu hình ảnh can thiệp bằng AI làm sai lệch phom dáng, chất liệu hay độ ôm thực tế của trang phục. Khách hàng phải hiểu chính xác sản phẩm mà họ sẽ nhận được dù mua hàng theo hình thức online hay trực tiếp. "Một đường thêu làm tỉ mỉ trong nhiều giờ, một bề mặt đính kết thủ công hay cách chiếc váy chuyển động trên cơ thể thật mới là điều quyết định giá trị. Công nghệ có thể giúp chúng ta kể một câu chuyện đẹp hơn, nhưng sản phẩm thật, tinh thần thủ công (craftsmanship) và cảm xúc của người mặc vẫn phải là trung tâm", chị Trang chia sẻ.

Thời trang Việt qua lăng kính của The Viet Concept ẢNH: NVCC

Đồng quan điểm, NTK Lê Thanh Hòa cho rằng các thương hiệu cần minh bạch thông tin khi một hình ảnh hay video được tạo ra chủ yếu bằng AI. Làn sóng công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng nhưng giá trị và uy tín của một thương hiệu luôn được xây dựng từ chất lượng sản phẩm và niềm tin khách hàng. AI có thể vẽ nên những bối cảnh kỳ vĩ trong chớp mắt, giảm tải áp lực tài chính cho khâu truyền thông nhưng không thể thay thế năng lực sáng tạo và trí tuệ cảm xúc của con người.

NTK Ngô Hoàng Kha (trái) trò chuyện về công nghệ và thời trang tại talkshow “Fashion x Technology: Rethingking Creativity” tổ chức ngày 10.10 tại Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: BTC

Sau cùng, AI hay bất kỳ công nghệ tân tiến nào cũng chỉ đóng vai trò là một "người trợ lý" đắc lực. Việc làm chủ công nghệ, kết hợp AI với tư duy thiết kế một cách tỉnh táo, linh hoạt và có trách nhiệm mới là hướng đi bền vững cho người làm thời trang.