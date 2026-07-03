AI Factory bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam

Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp triển khai AI chủ yếu thông qua các mô hình và dịch vụ trên nền tảng đám mây, AI Factory hướng đến việc xây dựng hạ tầng riêng để phát triển, huấn luyện và vận hành AI. AI Factory không chỉ gồm các cụm GPU hiệu năng cao mà còn bao gồm hệ thống mạng, lưu trữ, phần mềm và trung tâm dữ liệu, tạo thành một "nhà máy" chuyên xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và cung cấp các ứng dụng AI ở quy mô lớn.

Mô hình này cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kiểm soát dữ liệu, tối ưu chi phí khi khối lượng xử lý tăng và phát triển các mô hình AI phù hợp với ngôn ngữ cũng như yêu cầu của từng thị trường.

Doanh nghiệp Việt đầu tư hạ tầng AI

Trong bài viết mới về AI Factory, NVIDIA giới thiệu MISA như một ví dụ tại Việt Nam. Doanh nghiệp phần mềm này cho biết đầu tư mạnh trong giai đoạn 2025 - 2030 để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn "Make in Vietnam" và hạ tầng AI phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai sản phẩm.

Robot lễ tân của MISA tích hợp trợ lý AI tại Trung tâm Hành chính công xã Triệu Sơn, hỗ trợ tra cứu thông tin và hướng dẫn thủ tục ẢNH: NVIDIA

Theo MISA, hệ thống AI Factory được xây dựng trên cụm gồm 8 hệ thống NVIDIA DGX H200 với tổng cộng 64 GPU H200, kết hợp nền tảng NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA NeMo và Run:ai để huấn luyện, tinh chỉnh và triển khai các mô hình AI. Doanh nghiệp cũng cho biết khoảng 90% khối lượng xử lý AI hiện được thực hiện trên hạ tầng nội bộ thay vì sử dụng API của các mô hình AI bên ngoài.

Các mô hình AI của MISA được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kế toán, tài chính, thuế, bán hàng, nhân sự và hành chính công. Doanh nghiệp cho biết đã phát triển hơn 50 AI Agent cùng hàng trăm mẫu tùy chỉnh theo từng nghiệp vụ, phục vụ hơn 450.000 tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo các số liệu được NVIDIA công bố, việc đưa phần lớn khối lượng AI về hạ tầng nội bộ giúp MISA rút ngắn khoảng bốn lần thời gian tinh chỉnh mô hình, tiết kiệm khoảng 200.000 USD chi phí vận hành mỗi tháng và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên tính toán. Tuy nhiên, các chỉ số này hiện được công bố bởi NVIDIA và MISA, chưa có đánh giá độc lập từ bên thứ ba.

Sự xuất hiện của AI Factory cho thấy một hướng đầu tư mới của doanh nghiệp Việt, từ việc chủ yếu khai thác các dịch vụ AI có sẵn sang xây dựng hạ tầng và năng lực AI riêng để phục vụ hoạt động lâu dài.