'Ái nữ' 14 tuổi nhà Beckham: Vừa khởi nghiệp đã bị từ chối

Con gái út 14 tuổi của David và Victoria Beckham được cho là đang chuẩn bị tung ra dòng mỹ phẩm đầu tay hướng đến thế hệ gen Z và gen Alpha vào mùa hè năm nay. Thương hiệu này được lấy cảm hứng từ xu hướng mỹ phẩm Hàn Quốc đang rất được giới trẻ ưa chuộng.

Harper gặp trở ngại đầu tiên khi khởi nghiệp

Trước đó, vào tháng 10.2025, gia đình Beckham đã đăng ký nhãn hiệu HIKU BY Harper tại Anh, được xem là bước khởi đầu cho dự án làm đẹp đầy tham vọng của Harper Beckham.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp trở ngại tại Mỹ sau khi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đưa ra thông báo từ chối ban đầu, với lý do tên thương hiệu có thể gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã tồn tại trước đó.

Harper Beckham đang nối bước mẹ trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo The Sun, nguyên nhân là từ "Harper" hiện đã được đăng ký cho các sản phẩm như chổi và bàn chải vệ sinh, trong khi "Hiku" đã được sử dụng cho các mặt hàng liên quan đến mỹ phẩm và nước hoa.

Gia đình Beckham nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ vào tháng 11.2025 và hiện có 6 tháng để kháng cáo quyết định ban đầu này. Theo hồ sơ đăng ký, thương hiệu của Harper dự kiến bao gồm nhiều dòng sản phẩm như mỹ phẩm trang điểm, chăm sóc da mụn, quần áo, giày dép, móc khóa, sticker, phụ kiện tóc và cọ trang điểm.

Trước đó không lâu, Victoria Beckham từng chia sẻ rằng chính quãng thời gian Harper vật lộn với tình trạng mụn nghiêm trọng đã trở thành động lực để cô bé bắt tay xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Harper chuẩn bị cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm dành cho gen Z và gen Alpha, được lấy cảm hứng từ xu hướng làm đẹp tại Hàn Quốc Ảnh: Instagram victoriabeckham

Xuất hiện trên podcast Aspire của Emma Grede, Victoria Beckham kể lại: "Khoảng hai hoặc ba năm trước, Harper thực sự rất khổ sở với làn da của mình. Con bé từng có làn da rất đẹp, nhưng giống như nhiều cô gái trẻ khác, Harper bị cuốn theo các thương hiệu mỹ phẩm và sử dụng quá nhiều sản phẩm không phù hợp với làn da. Cuối cùng, tình trạng da trở nên rất tệ và chúng tôi phải tìm đến bác sĩ da liễu".

Victoria Beckham cũng cho biết cô đồng cảm với con gái vì bản thân từng trải qua thời kỳ bị mụn nặng. Theo nhà thiết kế 7X, Harper từng nói với cô: "Con muốn tạo ra một thương hiệu vì con biết mình cần gì và con không muốn người khác phải trải qua những điều giống như con đã trải qua".

Victoria Beckham tiết lộ Harper thậm chí còn chuẩn bị các bài thuyết trình PowerPoint để trình bày ý tưởng thương hiệu ngay từ giai đoạn đầu. "Một bài thuyết trình về thương hiệu mỹ phẩm mà con bé muốn xây dựng vì đang gặp vấn đề về da. Bài còn lại là lý do vì sao tôi nên cho phép con đi uốn tóc", Victoria Beckham hài hước chia sẻ.

Cựu thành viên Spice Girls cũng bày tỏ sự tự hào về con gái út: "Tôi tự hào về tất cả các con của mình, nhưng Harper thực sự rất tham vọng và chín chắn. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình đã kỳ vọng điều gì nữa. Con bé đã ngồi cạnh tôi trong các cuộc họp phát triển sản phẩm làm đẹp từ khi còn rất nhỏ".

Victoria Beckham tự hào khi con gái sớm bộc lộ tư duy kinh doanh ở tuổi 14 Ảnh: Instagram victoriabeckham

Gia đình Beckham từ lâu vốn nổi tiếng nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh và bảo hộ thương hiệu cá nhân. Victoria Beckham từng đăng ký bản quyền tên Harper cho nhiều dòng sản phẩm như mỹ phẩm, đồ chơi và thời trang khi cô bé mới chỉ 5 tuổi.

Thời điểm đó, nhiều chuyên gia sở hữu trí tuệ cho rằng việc đăng ký nhãn hiệu cho tên của một đứa trẻ là điều chưa từng có tiền lệ, bởi động thái này thường chỉ dành cho những người đã nổi tiếng.

Oliver Bray, đối tác tại hãng luật quốc tế RPC, từng nhận định với Daily Mail: "Thông thường, việc đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ diễn ra khi sự nghiệp của ai đó bắt đầu phát triển và luật sư khuyên họ cần được bảo vệ hình ảnh. Trong khi đó, Victoria Beckham lại lựa chọn chuẩn bị từ rất sớm cho tương lai của các con mình. Đây có thể được xem là dấu hiệu của thời đại mạng xã hội, nơi hình ảnh của người nổi tiếng ngày càng bị khai thác mạnh mẽ. Nhãn hiệu thương mại là một công cụ hữu ích để kiểm soát hình ảnh cá nhân. Có thể xã hội hiện nay khiến gia đình Beckham cảm thấy cần phải sử dụng những biện pháp đó để bảo vệ con cái trong một thế giới ngày càng phức tạp hơn. Nhưng ở một góc độ khác, điều này cũng cho thấy họ rất nhạy bén và có tầm nhìn dài hạn".

Tháng 4.2026, Harper cũng xuất hiện cùng mẹ trong chuyến công tác tại New York (Mỹ). Cô bé được cho là đang dần nối bước Victoria Beckham khi dành thời gian nhiều hơn cho các công việc thời trang và làm đẹp của mẹ.