Victoria Beckham lên tiếng đáp trả những tuyên bố gây tranh cãi của con trai

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Victoria Beckham đã lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi từ con trai Brooklyn. Trước đó vào tháng 1, Brooklyn bất ngờ tuyên bố tách khỏi gia đình nổi tiếng, khẳng định anh không còn là một phần của thương hiệu Beckham. Anh cũng cho rằng những gì bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội mang nặng tính "trình diễn", ngầm ám chỉ việc xây dựng hình ảnh gia đình quá lố trước công chúng.

Mâu thuẫn giữa áp lực danh tiếng và sự riêng tư

Xuất hiện trên podcast Aspire của doanh nhân Emma Grede, Victoria Beckham khẳng định việc xây dựng đế chế trị giá trăm triệu USD chưa bao giờ là mục tiêu ban đầu của cô và chồng.

Victoria Beckham xuất hiện trong cuộc phỏng vấn mới, lần đầu phản hồi về những phát ngôn gây tranh cãi của con trai cả Ảnh: Aspire

Theo Victoria Beckham, cái gọi là "thương hiệu Beckham" hình thành một cách tự nhiên theo thời gian. Khi mới quen David, cả hai đều đang phát triển sự nghiệp riêng. Cựu danh thủ tuyển Anh gắn liền với các hợp đồng quảng cáo lớn, trong khi Victoria hoạt động trong nhóm nhạc Spice Girls và học hỏi nhiều về xây dựng thương hiệu, marketing.

Cô nhấn mạnh rằng hai vợ chồng luôn theo đuổi những hướng đi độc lập. David Beckham tập trung vào các dự án thể thao như câu lạc bộ Inter Miami, còn cô phát triển thương hiệu thời trang và làm đẹp. "Chúng tôi không có những hợp đồng chung. Mỗi người làm công việc của riêng mình. Cách nhìn về thương hiệu Beckham chủ yếu đến từ bên ngoài, không phải cách chúng tôi tự định hình", Victoria Beckham chia sẻ.

Hồi tháng 1, Brooklyn gây chú ý khi tuyên bố tách khỏi "thương hiệu Beckham" và đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào gia đình Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Những chia sẻ của Victoria Beckham được cho là ngầm phản hồi về bản tuyên bố dài sáu trang của Brooklyn. Trong đó, anh cáo buộc gia đình kiểm soát và đặt việc quảng bá hình ảnh lên trên mọi thứ, với các bài đăng mạng xã hội và sự kiện mang tính "trình diễn" thiếu chân thực.

Dù không nhắc tên con trai, Victoria Beckham khẳng định cô chưa từng có ý định tạo dựng một thương hiệu gia đình theo cách bị chỉ trích. Nữ doanh nhân thừa nhận việc các con trưởng thành dưới sự chú ý của truyền thông là điều không dễ dàng. Cô cho biết luôn cố gắng bảo vệ con cái nhiều nhất có thể, đồng thời duy trì sự gắn kết trong gia đình.

Nhà thiết kế cũng khẳng định mình không phải là một "phụ huynh ép buộc", mà luôn hướng tới việc hỗ trợ con phát triển đúng tiềm năng, trái ngược với những tuyên bố của Brooklyn về việc phải lớn lên với cảm giác lo âu kéo dài.

David Beckham và Victoria Beckham xây dựng hình ảnh gia đình quyền lực trong nhiều năm qua - điều mà Brooklyn cho rằng nó đã được "tô vẽ" quá mức Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo truyền thông, Victoria và David Beckham đã không nói chuyện với Brooklyn từ tháng 5.2025, sau khi anh và vợ Nicola Peltz vắng mặt tại tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham. Thậm chí, Brooklyn và con dâu đã yêu cầu mọi liên lạc với gia đình Beckham phải thông qua luật sư của họ.

Trước những tranh cãi, Victoria Beckham nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của cô là nuôi dạy các con trở thành những người chăm chỉ và tử tế. Cô cho rằng việc nuôi dạy con trưởng thành khác hoàn toàn so với khi chúng còn nhỏ và bản thân luôn cố gắng làm tốt nhất trong vai trò của một người mẹ. "Đó không phải là ép buộc, mà là ở bên để hỗ trợ", người đẹp 7X chia sẻ.

Victoria Beckham cũng tiết lộ hai con út là Cruz và Harper đang từng bước xây dựng con đường riêng. Cruz theo đuổi âm nhạc, đã học chơi nhiều nhạc cụ, sáng tác và biểu diễn tại các sân khấu nhỏ. Trong khi đó, Harper được truyền cảm hứng để phát triển thương hiệu làm đẹp sau khi từng gặp vấn đề nghiêm trọng về da. Dòng sản phẩm được cho là hướng đến thế hệ gen Z và gen Alpha, lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc. Victoria Beckham cho biết con gái từng chủ động trình bày ý tưởng bằng các bản thuyết trình chi tiết ngay từ giai đoạn đầu.

Gia đình Beckham từ lâu đã chú trọng bảo vệ quyền thương mại cho tên tuổi các con. Đáng chú ý, tên của Harper đã được đăng ký thương hiệu từ khi cô bé mới 5 tuổi, một bước đi hiếm thấy vì thường chỉ áp dụng với người nổi tiếng.