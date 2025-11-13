Victoria Beckham và những màn xuất hiện mang dấu ấn hoàng gia

Khi văn hóa đại chúng thay đổi, phong cách của Victoria Beckham cũng trưởng thành hơn, tinh tế hơn và ngày càng gần với chuẩn mực thanh lịch của Hoàng gia Anh.

Từ ngôi sao nhạc pop đến biểu tượng thời trang cận hoàng gia

Nhà viết tiểu sử hoàng gia và chuyên gia thời trang Jane Tippett nhận định Victoria Beckham đã nắm vững nghệ thuật ăn mặc theo phong cách hoàng gia, nhưng vẫn giữ được cá tính riêng mà không rơi vào việc sao chép. Theo Jane Tippett, điều tạo nên dấu ấn của Victoria Beckham nằm ở cách cô khéo léo tôn lên những ưu điểm.

Khi tháp tùng chồng nhận huân chương tại Cung điện Buckingham năm 2003, Victoria Beckham diện bộ trang phục mang đầy tính tiên phong Ảnh: Vogue

Sự ổn định trong phong cách giúp Victoria Beckham, cùng chồng là David Beckham - người vừa được phong tước Hiệp sĩ, trở thành hình mẫu của một cặp đôi biểu tượng, mang tinh thần Anh quốc hiện đại.

Trong nhiều năm, gia đình Beckham vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với Hoàng gia Anh. Victoria Beckham từng được Vua Charles III mời tham gia chuyến công du Nam Phi nhằm tăng sự chú ý cho sự kiện. Vợ chồng cô cũng thường xuyên có tên trong danh sách khách mời tại các lễ cưới hoàng gia.

Tuy nhiên, phải đến đám cưới của Hoàng tử William và Kate năm 2011, hành trình thời trang mang đặc trưng hoàng gia của Victoria Beckham mới thực sự bắt đầu. Thời điểm đó, cô vẫn mang dư âm của thời kỳ làm ca sĩ, thể hiện qua chiếc mũ Philip Treacy cầu kỳ và đôi giày platform gợi nhớ thời còn hoạt động trong Spice Girls. Đây được xem là giai đoạn chuyển giao, khi Victoria Beckham đang tìm chỗ đứng mới với vai trò nhà thiết kế.

Tại đám cưới William - Kate năm 2011, Victoria Beckham diện chiếc váy suông navy do chính mình thiết kế, kết hợp giày đế xuồng Christian Louboutin và mũ fascinator của Philip Treacy Ảnh: FilmMagic

Khoảnh khắc Victoria Beckham nhận Huân chương OBE năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Lần này, cô xuất hiện trong bộ trang phục mang thiết kế của chính mình, kiểu tóc búi đơn giản và không còn những phụ kiện cầu kỳ - hình ảnh thể hiện rõ sự trưởng thành.

Victoria Beckham nở nụ cười hiếm hoi khi nhận Huân chương OBE từ Hoàng tử William hồi năm 2017 Ảnh: PA

Đến đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, phong cách của Victoria Beckham đã đạt độ hoàn thiện. Bộ trang phục xanh navy tối giản, tinh gọn và sang trọng thể hiện sự tự tin và định hướng thẩm mỹ rõ ràng của cô. Theo Jane Tippett, đây là lúc Victoria Beckham làm chủ phong cách tối giản hiện đại và chứng minh rằng thời trang mang tinh thần hoàng gia không nhất thiết phải quá bảo thủ.

Victoria Beckham mặc chiếc váy midi navy từ thương hiệu của mình, phối cùng giày cao gót đỏ và mũ organza che mặt của Stephen Jones, trong đám cưới của Harry - Meghan năm 2018 Ảnh: WireImage

Thiết kế Bela - chiếc đầm được Victoria Beckham lựa chọn nhiều lần gần đây thể hiện rõ tinh thần tối giản và tinh tế mà cô xây dựng. Tại bữa tối ở Highgrove House hồi tháng 2.2025, cô chọn mẫu đầm trắng với tay cape đặc trưng. Tại lễ phong tước Hiệp sĩ của David Beckham, cô chọn phiên bản xanh navy có đường cắt gọn gàng.

Tại bữa tối cùng Nhà vua và Hoàng hậu hồi tháng 2, Victoria Beckham diện đầm trắng tay áo choàng và chiết eo - một thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của cô Ảnh: PA Wire

Điều Victoria Beckham hiểu rất rõ là: sự sang trọng đến từ sự tiết chế. Phong cách của cô không tìm cách mô phỏng hoàng gia, mà hòa hợp tự nhiên với họ. Bảng màu trung tính, đường cắt may chuẩn xác và việc né tránh xu hướng nhất thời là những yếu tố giúp cô xây dựng thương hiệu thời trang riêng biệt.

Công nương xứ Wales từng nhiều lần diện thiết kế của Victoria Beckham, từ suit đến phụ kiện. Theo các chuyên gia, những mẫu đầm mềm mại và mang tính điêu khắc của Victoria Beckham hoàn toàn phù hợp để trở thành lựa chọn của các thành viên hoàng gia trong tương lai.

Hình ảnh mới nhất của Victoria Beckham tại lễ phong tước Hiệp sĩ của David Beckham hồi đầu tháng 11 Ảnh: Instagram victoriabeckham

Jane Tippett nhận xét Victoria Beckham đang chủ động diện những mẫu cô muốn thúc đẩy thương hiệu và chính nữ thiết kế là người quảng bá hiệu quả nhất cho sản phẩm của mình.

Khi David Beckham nhận tước Hiệp sĩ, nhiều người cho rằng Victoria Beckham cũng xứng đáng với một danh hiệu danh dự trong lòng công chúng: người phụ nữ đã chinh phục nghệ thuật ăn mặc kiểu hoàng gia bằng sự tinh tế, kỷ luật và hiểu biết.