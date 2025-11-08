Victoria Beckham mắc lỗi khi thiết kế trang phục cho lễ phong tước của chồng

Victoria Beckham vốn được biết đến với các thiết kế tạo nên "xương sống cho tủ đồ phụ nữ hiện đại". Tuy nhiên, trong sự kiện được chồng cô - David Beckham mô tả là "khoảnh khắc tự hào nhất đời mình" - lễ phong tước Hiệp sĩ bởi Vua Charles III - Victoria Beckham lại để xảy ra một sai sót đáng chú ý.

Trang phục được chuẩn bị công phu nhưng vẫn mắc lỗi quan trọng

Theo yêu cầu từ David Beckham, Victoria Beckham đã thiết kế một bộ suit gồm 3 món mang phong cách Hoàng gia Anh. Cô sử dụng những hình ảnh cũ của Vua Charles III trong trang phục tương tự làm tư liệu cho thiết kế nam giới đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Victoria Beckham Atelier.

Victoria Beckham đã tự tay thiết kế trang phục cho ông xã trong ngày trọng đại Ảnh: Instagram victoriabeckham

Tuy nhiên, khi chia sẻ bộ đồ trên mạng xã hội, Victoria Beckham đã ghi nhầm thời gian lên nhãn mác trang phục. Nhãn ghi: "SDB (Sir David Beckham) Victoria Beckham 04.11.2024", trong khi lễ phong tước diễn ra trong năm 2025.

Bộ suit được may từ chất liệu wool mohair Anh quốc, phom dáng trang trọng với nhiều chi tiết gợi nhắc phong cách hoàng gia, bao gồm cả chuỗi trang trí ở ve áo. David Beckham hoàn thiện diện mạo với áo sơ mi trắng, cà vạt và giày derby đen bóng.



Bộ suit may đo tinh xảo, nhưng nhãn trang phục lại ghi sai mốc thời gian Ảnh: Instagram victoriabeckham

Victoria Beckham diện một chiếc váy đen tối giản của thương hiệu do chính cô sáng tạo, kết hợp cùng mũ của Stephen Jones. Nhiều người cho rằng lựa chọn này cho thấy định hướng tương lai của thương hiệu Victoria Beckham là phát triển song song trang phục nam và nữ.

Sir David Beckham được phong tước vì những đóng góp lớn cho thể thao và hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là vai trò đại sứ của UNICEF trong suốt 2 thập kỷ. Chia sẻ về cuộc trò chuyện ngắn với Vua Charles III sau buổi lễ, David Beckham nói: "Ông ấy khá ấn tượng với bộ suit của tôi".

Nhà vua nước Anh - vốn nổi tiếng với tình yêu dành cho chất liệu tweed, lại trở thành nguồn cảm hứng bất ngờ cho thiết kế suit màu xám thanh lịch mà Sir David Beckham diện trong buổi lễ, gồm quần xếp ly, áo khoác đuôi tôm và chuỗi trang trí ở ve áo.

Bộ suit của David Beckham được lấy cảm hứng từ trang phục mà Vua Charles III đã từng mặc cách đó nhiều năm Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo Daily Mail, dự án bí mật thiết kế suit cho David Beckham bắt đầu từ tháng 6, ngay sau khi vợ chồng Beckham biết tin cựu danh thủ sẽ xuất hiện trong danh sách phong tước của Nhà vua. David Beckham được trông thấy nhiều lần đến thử đồ tại xưởng thời trang của vợ ở phía tây London (Anh) và tỏ ra vô cùng mãn nguyện với kết quả cuối cùng.

Một người bạn của gia đình chia sẻ: "David vẫn hay trêu rằng Victoria chẳng bao giờ may đồ cho anh ấy. Vậy nên khi biết tin David sẽ được phong tước, Victoria quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện điều đó".

Nguồn tin cho biết Victoria Beckham đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện bộ three-piece suit này: "Cô ấy dồn toàn lực vào dự án. Điều khiến ngày lễ càng đặc biệt hơn là việc David được diện chính thiết kế của Victoria Beckham".