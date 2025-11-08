Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Victoria Beckham mắc lỗi khi thiết kế trang phục cho lễ phong tước của chồng

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
08/11/2025 15:22 GMT+7

Victoria Beckham - nhà thiết kế nổi tiếng với những sáng tạo thanh lịch và đẳng cấp, đã vô tình mắc lỗi trong bộ trang phục quan trọng mà cô chuẩn bị cho lễ phong tước của chồng diễn ra hôm 4.11.

Victoria Beckham vốn được biết đến với các thiết kế tạo nên "xương sống cho tủ đồ phụ nữ hiện đại". Tuy nhiên, trong sự kiện được chồng cô - David Beckham mô tả là "khoảnh khắc tự hào nhất đời mình" - lễ phong tước Hiệp sĩ bởi Vua Charles III - Victoria Beckham lại để xảy ra một sai sót đáng chú ý.

Trang phục được chuẩn bị công phu nhưng vẫn mắc lỗi quan trọng

Theo yêu cầu từ David Beckham, Victoria Beckham đã thiết kế một bộ suit gồm 3 món mang phong cách Hoàng gia Anh. Cô sử dụng những hình ảnh cũ của Vua Charles III trong trang phục tương tự làm tư liệu cho thiết kế nam giới đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Victoria Beckham Atelier.

Victoria Beckham mắc lỗi khi thiết kế trang phục cho lễ phong tước của chồng - Ảnh 1.

Victoria Beckham đã tự tay thiết kế trang phục cho ông xã trong ngày trọng đại

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Tuy nhiên, khi chia sẻ bộ đồ trên mạng xã hội, Victoria Beckham đã ghi nhầm thời gian lên nhãn mác trang phục. Nhãn ghi: "SDB (Sir David Beckham) Victoria Beckham 04.11.2024", trong khi lễ phong tước diễn ra trong năm 2025.

Bộ suit được may từ chất liệu wool mohair Anh quốc, phom dáng trang trọng với nhiều chi tiết gợi nhắc phong cách hoàng gia, bao gồm cả chuỗi trang trí ở ve áo. David Beckham hoàn thiện diện mạo với áo sơ mi trắng, cà vạt và giày derby đen bóng.

Victoria Beckham mắc lỗi khi thiết kế trang phục cho lễ phong tước của chồng - Ảnh 3.

Bộ suit may đo tinh xảo, nhưng nhãn trang phục lại ghi sai mốc thời gian

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Victoria Beckham diện một chiếc váy đen tối giản của thương hiệu do chính cô sáng tạo, kết hợp cùng mũ của Stephen Jones. Nhiều người cho rằng lựa chọn này cho thấy định hướng tương lai của thương hiệu Victoria Beckham là phát triển song song trang phục nam và nữ.

Sir David Beckham được phong tước vì những đóng góp lớn cho thể thao và hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là vai trò đại sứ của UNICEF trong suốt 2 thập kỷ. Chia sẻ về cuộc trò chuyện ngắn với Vua Charles III sau buổi lễ, David Beckham nói: "Ông ấy khá ấn tượng với bộ suit của tôi".

Nhà vua nước Anh - vốn nổi tiếng với tình yêu dành cho chất liệu tweed, lại trở thành nguồn cảm hứng bất ngờ cho thiết kế suit màu xám thanh lịch mà Sir David Beckham diện trong buổi lễ, gồm quần xếp ly, áo khoác đuôi tôm và chuỗi trang trí ở ve áo.

Victoria Beckham mắc lỗi khi thiết kế trang phục cho lễ phong tước của chồng - Ảnh 4.

Bộ suit của David Beckham được lấy cảm hứng từ trang phục mà Vua Charles III đã từng mặc cách đó nhiều năm

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo Daily Mail, dự án bí mật thiết kế suit cho David Beckham bắt đầu từ tháng 6, ngay sau khi vợ chồng Beckham biết tin cựu danh thủ sẽ xuất hiện trong danh sách phong tước của Nhà vua. David Beckham được trông thấy nhiều lần đến thử đồ tại xưởng thời trang của vợ ở phía tây London (Anh) và tỏ ra vô cùng mãn nguyện với kết quả cuối cùng.

Một người bạn của gia đình chia sẻ: "David vẫn hay trêu rằng Victoria chẳng bao giờ may đồ cho anh ấy. Vậy nên khi biết tin David sẽ được phong tước, Victoria quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện điều đó".

Nguồn tin cho biết Victoria Beckham đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện bộ three-piece suit này: "Cô ấy dồn toàn lực vào dự án. Điều khiến ngày lễ càng đặc biệt hơn là việc David được diện chính thiết kế của Victoria Beckham".

Tin liên quan

Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc

Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc

Dù đã rời xa sân khấu nhiều năm và không còn phát hành ca khúc mới, Victoria Beckham vẫn kiếm được 2,16 triệu USD (khoảng 54 tỉ đồng) từ âm nhạc chỉ trong năm 2024.

Victoria Beckham rơi nước mắt kể chuyện kinh doanh thua lỗ hàng triệu USD

Khám phá thêm chủ đề

Victoria Beckham vua Charles III David Beckham thiết kế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận