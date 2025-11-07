Cristiano Ronaldo tự tin mình đẹp trai hơn David Beckham

Cristiano Ronaldo và David Beckham là hai cái tên hiếm hoi của bóng đá thế giới vươn tầm biểu tượng văn hóa đại chúng. Cả hai đều từng khoác áo Manchester United, sau đó chuyển đến Real Madrid và nhanh chóng trở thành những gương mặt toàn cầu không chỉ vì tài năng chơi bóng mà còn bởi sức hút ngoại hình và có tiếng nói trong lĩnh vực thời trang.

Ronaldo tự tin khẳng định mình có ngoại hình hoàn hảo

Trong chương trình, Piers Morgan đề cập đến sự so sánh quen thuộc giữa Ronaldo và Beckham, đặc biệt về diện mạo. Ông hỏi thẳng: "Anh được so sánh với Beckham rất nhiều, nhất là ngoại hình. Anh có nghĩ mình đẹp trai hơn David Beckham không?". Ronaldo ban đầu mỉm cười đáp: "Còn tùy". Anh cho rằng yếu tố ngoại hình không chỉ nằm ở gương mặt mà là "cả một tổng thể".

Ronaldo tự tin khẳng định mình nổi bật hơn David Beckham về sức hút ngoại hình, nhưng vẫn thể hiện sự trân trọng dành cho đàn anh Ảnh: Instagram cristiano

"Hãy tưởng tượng Cristiano và một người bình thường cùng mặc một chiếc quần bơi màu đỏ trên bãi biển Copacabana. Anh nghĩ tôi sẽ không thu hút được ai sao?", Ronaldo nói vui. Piers Morgan tiếp tục đặt câu hỏi: "Nếu hai người đi bộ trên Copacabana khoảng 10 phút, ai sẽ được chú ý nhiều hơn?". Ronaldo không do dự: "Tôi, chắc chắn 100%". Câu trả lời khiến trường quay bật cười, trong khi Piers Morgan thừa nhận ông đã cố tình trêu chọc để thấy được sự tự tin đặc trưng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo và Beckham có nhiều nét tương đồng trong sự nghiệp khi cả hai đều từng chơi cho Man United, Real Madrid và là những biểu tượng hàng đầu Ảnh: Real Madrid

Dù tự tin vào bản thân, Ronaldo vẫn dành lời khen ngợi Beckham. Anh khẳng định Beckham có gương mặt rất điển trai, nhưng không quên pha chút hài hước: "Gương mặt anh ấy đẹp, rất thu hút. Nhưng phần còn lại thì bình thường. Tôi thì không bình thường. Tôi hoàn hảo".

Phát ngôn dí dỏm này tiếp tục khiến buổi trò chuyện trở nên sôi nổi. Sau đó, Ronaldo bày tỏ sự trân trọng dành cho Beckham: "Anh ấy rất tốt. Tôi thích Beckham. Anh ấy là người ăn nói lưu loát và tôi quý anh ấy".

Siêu sao người Bồ Đào Nha gọi vẻ ngoài của mình là "tổng thể hoàn hảo" Ảnh: Instagram cristiano

Trong phần cuối chương trình, Ronaldo còn đề cập đến mức độ nổi tiếng toàn cầu của mình. Anh tự tin cho rằng bản thân có thể là người nổi tiếng nhất hành tinh: "Chúng ta có thể tranh luận xem ai nổi tiếng hơn, tôi hay Tổng thống Donald Trump. Tôi tin rằng trên khắp thế giới, thậm chí ở những hòn đảo nhỏ, người ta biết đến tôi nhiều hơn ông ấy".