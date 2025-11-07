Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cristiano Ronaldo tự tin mình đẹp trai hơn David Beckham

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
07/11/2025 12:49 GMT+7

Trong buổi trò chuyện cùng nhà báo Piers Morgan trên chương trình 'Piers Morgan Uncensored', Cristiano Ronaldo đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về ngoại hình của mình, cho rằng anh sở hữu tổng thể hoàn hảo hơn đàn anh David Beckham.

Cristiano Ronaldo David Beckham là hai cái tên hiếm hoi của bóng đá thế giới vươn tầm biểu tượng văn hóa đại chúng. Cả hai đều từng khoác áo Manchester United, sau đó chuyển đến Real Madrid và nhanh chóng trở thành những gương mặt toàn cầu không chỉ vì tài năng chơi bóng mà còn bởi sức hút ngoại hình và có tiếng nói trong lĩnh vực thời trang.

Ronaldo tự tin khẳng định mình có ngoại hình hoàn hảo

Trong chương trình, Piers Morgan đề cập đến sự so sánh quen thuộc giữa Ronaldo và Beckham, đặc biệt về diện mạo. Ông hỏi thẳng: "Anh được so sánh với Beckham rất nhiều, nhất là ngoại hình. Anh có nghĩ mình đẹp trai hơn David Beckham không?". Ronaldo ban đầu mỉm cười đáp: "Còn tùy". Anh cho rằng yếu tố ngoại hình không chỉ nằm ở gương mặt mà là "cả một tổng thể".

Cristiano Ronaldo tự tin mình đẹp trai hơn David Beckham - Ảnh 1.

Ronaldo tự tin khẳng định mình nổi bật hơn David Beckham về sức hút ngoại hình, nhưng vẫn thể hiện sự trân trọng dành cho đàn anh

Ảnh: Instagram cristiano

"Hãy tưởng tượng Cristiano và một người bình thường cùng mặc một chiếc quần bơi màu đỏ trên bãi biển Copacabana. Anh nghĩ tôi sẽ không thu hút được ai sao?", Ronaldo nói vui. Piers Morgan tiếp tục đặt câu hỏi: "Nếu hai người đi bộ trên Copacabana khoảng 10 phút, ai sẽ được chú ý nhiều hơn?". Ronaldo không do dự: "Tôi, chắc chắn 100%". Câu trả lời khiến trường quay bật cười, trong khi Piers Morgan thừa nhận ông đã cố tình trêu chọc để thấy được sự tự tin đặc trưng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo tự tin mình đẹp trai hơn David Beckham - Ảnh 2.

Ronaldo và Beckham có nhiều nét tương đồng trong sự nghiệp khi cả hai đều từng chơi cho Man United, Real Madrid và là những biểu tượng hàng đầu

Ảnh: Real Madrid

Dù tự tin vào bản thân, Ronaldo vẫn dành lời khen ngợi Beckham. Anh khẳng định Beckham có gương mặt rất điển trai, nhưng không quên pha chút hài hước: "Gương mặt anh ấy đẹp, rất thu hút. Nhưng phần còn lại thì bình thường. Tôi thì không bình thường. Tôi hoàn hảo".

Phát ngôn dí dỏm này tiếp tục khiến buổi trò chuyện trở nên sôi nổi. Sau đó, Ronaldo bày tỏ sự trân trọng dành cho Beckham: "Anh ấy rất tốt. Tôi thích Beckham. Anh ấy là người ăn nói lưu loát và tôi quý anh ấy".

Cristiano Ronaldo tự tin mình đẹp trai hơn David Beckham - Ảnh 3.

Siêu sao người Bồ Đào Nha gọi vẻ ngoài của mình là "tổng thể hoàn hảo"

Ảnh: Instagram cristiano

Trong phần cuối chương trình, Ronaldo còn đề cập đến mức độ nổi tiếng toàn cầu của mình. Anh tự tin cho rằng bản thân có thể là người nổi tiếng nhất hành tinh: "Chúng ta có thể tranh luận xem ai nổi tiếng hơn, tôi hay Tổng thống Donald Trump. Tôi tin rằng trên khắp thế giới, thậm chí ở những hòn đảo nhỏ, người ta biết đến tôi nhiều hơn ông ấy".

Tin liên quan

Quý tử nhà Cristiano Ronaldo gây tranh cãi vì xe sang và bạn gái ở tuổi 15

Quý tử nhà Cristiano Ronaldo gây tranh cãi vì xe sang và bạn gái ở tuổi 15

Cristiano Ronaldo Jr - con trai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo vừa trở thành tâm điểm tranh luận sau khi chia sẻ hình ảnh bên bạn gái tin đồn và chiếc xe sang đầu tiên do mình sở hữu, dù chỉ mới 15 tuổi.

Không phải bóng đá, đây mới là khoảnh khắc tự hào nhất của David Beckham

Khám phá thêm chủ đề

David Beckham Cristiano Ronaldo nổi tiếng so sánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận