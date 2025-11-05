Không phải bóng đá, đây mới là khoảnh khắc tự hào nhất của David Beckham

Tại Lâu đài Windsor, trong bộ suit được thiết kế riêng bởi vợ là nhà thiết kế Victoria Beckham, David Beckham đã được Vua Charles III đích thân phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động thiện nguyện.

Từ huyền thoại sân cỏ đến hiệp sĩ hoàng gia

Vợ, các con cùng cha mẹ là Ted và Sandra đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc David Beckham cúi mình và quỳ gối trước Nhà vua. Vua Charles III chạm nhẹ thanh kiếm lên hai vai anh, trong tiếng nhạc tứ tấu đàn dây trên bản Golden - nổi tiếng từ bộ phim Kpop Demon Hunters.

David Beckham cúi đầu và quỳ gối khi được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor Ảnh: PA Wire

Trong nghi thức trang trọng, Vua Charles III và tân hiệp sĩ - vốn có tình bạn ấm áp trong những năm gần đây nhờ chung niềm đam mê làm vườn và nuôi ong đã mỉm cười, bắt tay và trao đổi ngắn gọn.

Gia đình đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào này của David Beckham, ngoại trừ vợ chồng con trai cả Ảnh: Instagram romeobeckham

"Trong sự nghiệp, tôi may mắn giành nhiều danh hiệu. Nhưng được phong hiệp sĩ là điều vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng. Từ một cậu bé lớn lên ở khu East End, sinh ra tại Leytonstone, đến Windsor Castle và được Nhà vua vinh danh - đây thực sự là khoảnh khắc tự hào nhất cuộc đời tôi", David Beckham nói.

Tước hiệp sĩ đánh dấu bước ngoặt quan trọng với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất nước Anh - giấc mơ mà có lẽ anh từng nghĩ sẽ không bao giờ thành sự thật sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Con trai thứ hai của nhà Beckham - Romeo đã nhanh chóng đăng bức ảnh gia đình gồm cha mẹ và các em Cruz và Harper lên mạng xã hội. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn vẫn vắng mặt giữa những tin đồn rạn nứt với gia đình.

Sir David tự hào khoe huy chương bên cạnh vợ Victoria Beckham - người đã thiết kế riêng cho anh bộ suit sang trọng nhân ngày trọng đại Ảnh: PA Wire

Lễ phong tước lần này cũng khép lại quãng thời gian từng khiến David Beckham hụt danh hiệu vào năm 2014 khi anh vướng nghi vấn liên quan đến một chương trình thuế, sau đó được xác nhận hợp pháp. Năm 2017, khi tiếp tục bị loại tên khỏi danh sách phong tước, cựu danh thủ sinh năm 1975 bày tỏ thất vọng.

Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục nỗ lực cho các chiến dịch thiện nguyện. UNICEF và Hội đồng Thời trang Anh đã đề cử David Beckham, sau khi tham khảo nhiều ý kiến và nhận được phản hồi tích cực. Đặc biệt, hành động kêu gọi quyên góp thay vì nhận quà sinh nhật của David Beckham tạo ấn tượng mạnh.

Cha mẹ ruột của David Beckham cũng có mặt trong ngày vui của con trai Ảnh: Richard Pohle

David Beckham và Vua Charles III trở nên thân thiết từ năm 2023, khi anh tặng Nhà vua hũ mật ong tự làm tại trang trại ở Oxfordshire. Từ đó, họ chia sẻ nhiều cuộc trò chuyện về ong và thiên nhiên. Nhà vua sau đó mời David Beckham tham gia quỹ của mình tại Highgrove.

David Beckham dự kiến tổ chức buổi tiệc ấm cúng cùng người thân. Tuy nhiên, Brooklyn và vợ Nicola sẽ không tham dự do căng thẳng gia đình.

David Beckham gia nhập Manchester United năm 1993, giành 6 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup và góp công vào cú ăn ba lịch sử năm 1999. Anh sau đó khoác áo Real Madrid, LA Galaxy và PSG, kết thúc sự nghiệp với chức vô địch Ligue 1 năm 2013.

Trong màu áo tuyển Anh, anh ra sân 115 lần, 58 lần đeo băng đội trưởng, nhưng không giành danh hiệu quốc tế nào. Pha đá phạt phút cuối vào lưới Hy Lạp năm 2001 vẫn là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của làng túc cầu.

David Beckham thăm các chương trình của UNICEF, nơi anh đã dành hơn 20 năm đồng hành vì trẻ em toàn cầu Ảnh: Instagram davidbeckham

Ngoài sân cỏ, David Beckham còn trở thành một biểu tượng thời trang lớn. Anh kết hôn với Victoria Beckham năm 1999 và xây dựng hình ảnh người đàn ông lịch lãm, có ảnh hưởng toàn cầu.

Từ năm 2005, David Beckham là Đại sứ Thiện chí của UNICEF, sáng lập Quỹ 7 Fund năm 2015 để thúc đẩy cơ hội cho trẻ em, đặc biệt là bé gái. Anh tích cực vận động, gây quỹ và đến các vùng khó khăn để hỗ trợ trẻ em.

Philip Goodwin - Giám đốc UNICEF Anh, ca ngợi: "Sir David Beckham đã dành hơn 20 năm bảo vệ quyền trẻ em trên toàn thế giới. Đây là phần thưởng xứng đáng".