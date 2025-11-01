Quý tử nhà Cristiano Ronaldo gây tranh cãi vì xe sang và bạn gái ở tuổi 15

Trên trang Instagram cá nhân, Ronaldo Jr đăng ảnh tạo dáng bên một chiếc SUV hạng sang kèm chú thích: "Chiếc xe đầu tiên của tôi". Bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và gây chia rẽ dư luận. Nhiều người cho rằng đây chỉ là niềm vui tuổi mới lớn, trong khi không ít ý kiến nhận xét hành động khoe của ở độ tuổi này là thiếu tinh tế và thể hiện đặc quyền.

Đặc quyền 'con nhà nòi' hay khoe khoang quá đà?

"Cậu bé mới 15 tuổi. Tại sao lại cần một chiếc SUV sang trọng? Điều đó truyền đi thông điệp không đúng đắn", một cư dân mạng bình luận.

Được biết chiếc Lamborghini Urus trị giá khoảng 350.000 USD là món quà mà Ronaldo Jr được tặng ở tuổi 15 Ảnh: ESPN

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng tại Saudi Arabia - nơi gia đình Ronaldo đang sinh sống, độ tuổi hợp pháp để lái xe là 18. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu gia đình Ronaldo có đang được hưởng đặc quyền vượt ngoài quy định thông thường hay không.

Theo báo cáo của AAA Foundation năm 2021, chỉ khoảng 4% thanh thiếu niên 15 - 16 tuổi tại các quốc gia phát triển sở hữu ô tô, cho thấy việc Ronaldo Jr khoe xe ở độ tuổi này là điều hiếm gặp.

Hình ảnh quý tử nhà Ronaldo đứng cạnh một cô gái lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên tranh luận việc bước vào chuyện tình cảm ở tuổi 15 liệu có quá sớm? Ảnh: ESPN

Không dừng lại ở đó, ngay sau khi bài đăng về chiếc xe "gây bão", Ronaldo Jr tiếp tục chia sẻ hình ảnh đứng cạnh một cô gái bên cạnh ô tô, làm dấy lên tin đồn về bạn gái. Điều này tiếp tục tạo ra làn sóng tranh luận mới, khi nhiều người cho rằng việc công khai chuyện tình cảm khi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên là điều thiếu cân nhắc.

"Cậu ấy nên tập trung vào bóng đá, không phải sự nổi tiếng. Là con trai Ronaldo đã đủ áp lực rồi, không cần xuất hiện vì những lý do gây chú ý như vậy", một bình luận nêu quan điểm.

Bỏ ngoài đời từ ồn ào, Ronaldo Jr vừa có nhiều dấu ấn trên sân cỏ và đang nhận được nhiều kỳ vọng nối nghiệp cha Ảnh: ESPN

Bất chấp tranh cãi, Ronaldo Jr vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong sự nghiệp bóng đá. Ngày 31.10, cậu ra mắt đội U.16 Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2 - 0 trước U.16 Thổ Nhĩ Kỳ tại Antalya, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt trên khán đài và sự quan tâm từ giới tuyển trạch viên.

Hiện khoác áo đội trẻ U.16 Al Nassr, Ronaldo Jr vừa góp công giúp câu lạc bộ giành Cúp Nhà Vua khi ghi cú đúp vào lưới Al Hilal. Trước đó, cậu cũng gây chú ý với bàn thắng từ quả đá phạt đẹp mắt vào lưới Al-Ahly, nhận được nhiều lời khen về kỹ thuật và bản năng săn bàn.