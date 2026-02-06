Doanh số bán hàng của Victoria Beckham tăng vọt sau mâu thuẫn với con trai

Trong vài tuần gần đây, sản phẩm kem nền trị giá 140,7 USD của Victoria Beckham liên tục "cháy hàng", với phần lớn trong tổng số 19 tông màu hiện đã không còn sẵn hàng để bán. Được ra mắt từ tháng 9.2025, sản phẩm này đang phải mở danh sách chờ dành cho những khách hàng mong muốn sở hữu, Daily Mail đưa tin ngày 6.2.

Sự nghiệp khởi sắc giữa tranh cãi gia đình

Bên cạnh đó, cây chì kẻ mắt Satin Kajal có giá 43,3 USD của cô cũng đạt doanh số ấn tượng, trung bình bán được một sản phẩm sau mỗi 30 giây.

Thương hiệu Victoria Beckham Beauty ghi nhận doanh số tăng mạnh trong khoảng thời gian gần đây Ảnh: Instagram victoriabeckhambeauty

Theo giới thiệu, kem nền của Victoria Beckham Beauty có kết cấu nhẹ, tương tự serum, mang lại lớp nền tự nhiên, căng bóng và cảm giác thoáng nhẹ trên da. Sản phẩm còn chứa phức hợp Trigger Factor Complex (TFC8) do Augustinus Bader phát triển, giúp kích thích tái tạo tế bào da và mang lại làn da rạng rỡ khi sử dụng lâu dài.

Sức hút của sản phẩm càng được đẩy mạnh khi Victoria Beckham thường xuyên đăng tải các video hướng dẫn trang điểm trên TikTok và Instagram. Nguồn tin thân cận cho biết chính cô cũng sử dụng loại kem nền này mỗi ngày.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun rằng, dù về mặt cá nhân đây có thể là một trong những tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Victoria Beckham, nhưng về mặt sự nghiệp, 4 tuần vừa qua lại vô cùng đáng kinh ngạc. Không chỉ được người hâm mộ đưa lên vị trí số một, sản phẩm kem nền của cô còn tạo làn sóng đánh giá sôi nổi trên TikTok, nhận nhiều lời khen từ các chuyên gia trang điểm và tín đồ làm đẹp. Sau khi đã bán chạy trong giai đoạn cận Giáng sinh, sản phẩm này tiếp tục chứng kiến làn sóng mua sắm lớn thứ hai sau tuyên bố gây sốc của Brooklyn Beckham.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu của Victoria Beckham tăng tới 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 152,5 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 3 triệu USD, đánh dấu bước ngoặt sau nhiều năm thua lỗ. Thương hiệu Victoria Beckham Beauty được cô ra mắt vào năm 2019 và đến nay đã mở rộng với nhiều dòng sản phẩm như son môi, mascara, kem che khuyết điểm và các sản phẩm trang điểm khác.

Việc Victoria Beckham thường xuyên trực tiếp chia sẻ các bí quyết trang điểm trên mạng xã hội cũng góp phần giúp thương hiệu thu hút sự quan tâm rộng rãi Ảnh: Instagram victoriabeckhambeauty

Không chỉ thành công trong lĩnh vực làm đẹp, Victoria Beckham còn bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc với đĩa đơn solo ra mắt cách đây 25 năm. Vài ngày sau khi con trai cả đưa ra tuyên bố chỉ trích cha mẹ, một chiến dịch trên mạng xã hội đã giúp ca khúc này tăng vọt trên bảng xếp hạng.

Ca khúc phát hành năm 2001 mang tên Not Such An Innocent Girl đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng iTunes tại Anh và Ireland. Thành tích này được thúc đẩy bởi chiến dịch với thông điệp rằng Victoria Beckham là thành viên duy nhất của Spice Girls chưa từng có ca khúc solo đứng đầu bảng xếp hạng.

Victoria Beckham là thành viên cuối cùng của Spice Girls theo đuổi sự nghiệp solo. Tuy nhiên, dù từng được quảng bá rầm rộ vào đầu những năm 2000, cô không đạt được thành công như các đồng nghiệp. Đĩa đơn Not Such An Innocent Girl từng thất bại trong cuộc đua lên ngôi đầu bảng khi bị ca khúc Can't Get You Out Of My Head của Kylie Minogue vượt qua. Sau đó, Victoria Beckham chuyển hướng sang thời trang khi sự nghiệp âm nhạc không như kỳ vọng. Cô từng tiết lộ rằng trong thời gian biểu diễn cùng Spice Girls, micro của mình đôi khi bị tắt trên sân khấu.

Những thành công gần đây được xem là điểm sáng hiếm hoi đối với Victoria Beckham, trong bối cảnh cô vướng vào mâu thuẫn công khai với con trai cả. Trong bản tuyên bố dài 6 trang, Brooklyn Beckham cho biết anh không có ý định hàn gắn với gia đình và khẳng định đây là lần đầu tiên anh đứng lên bảo vệ bản thân.