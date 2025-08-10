AI sản xuất nội dung quá nhanh, quá dễ gây thách thức cho các nhà sáng tạo

AI đã len lỏi vào mọi "ngóc ngách"

ChatGPT đã trở nên phổ biến đến mức không chỉ người dùng công nghệ, mà ngay cả giới chính trị gia cũng sử dụng. Mới đây, Thủ tướng Thụy Điển công khai thường tham khảo chatbot AI này để đưa ra các quyết định chính trị, gây ra nhiều tranh cãi và cảnh báo từ giới chuyên gia về nguy cơ lạm dụng công nghệ trong môi trường chính trị.

Câu chuyện cho thấy AI không còn là công cụ dành riêng cho dân công nghệ, mà đã len sâu vào mọi lĩnh vực – từ giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh, cho tới chính trị.

Video AI ngập tràn các nền tảng video ẢNH: HỒ HIỀN

Trước đây, để tạo ra một video cần cả ê kíp, thiết bị, thời gian viết kịch bản, quay, dựng, lồng tiếng… thì nay, chỉ với một chiếc máy tính, một công cụ AI và vài cú nhấp chuột, hàng trăm video có thể ra đời chỉ trong một buổi sáng.

Trong thế giới sáng tạo nội dung – nơi từng được định hình bởi cảm xúc, cá tính và góc nhìn – sự hiện diện ồ ạt của sản phẩm do AI tạo ra đang làm thay đổi cục diện nhanh hơn bao giờ hết.

AI mang lại tốc độ và chi phí thấp, nhưng việc lạm dụng có thể dẫn tới hệ quả khó lường: nội dung hàng loạt thiếu chiều sâu, thiếu cảm xúc thật và thiếu trách nhiệm xã hội. Nếu mọi công đoạn - từ kịch bản, hình ảnh đến giọng dẫn - đều phó mặc cho AI, không gian mạng sẽ trở nên lạnh lẽo, nhàm chán, thậm chí độc hại.

Các nhà sáng tạo từng giữ dấu ấn cá nhân có nguy cơ bị đẩy ra rìa hoặc buộc phải chạy theo “cuộc đua bấm nút”, đánh đổi chất lượng lấy tốc độ. AI không có đạo đức, nên khi bị lạm dụng, nó dễ trở thành công cụ tiếp tay cho sự xuống cấp của nội dung.

AI sản xuất video quá nhanh, quá dễ: Thách thức với nhà sáng tạo thật

Các nền tảng không thể đứng ngoài cuộc

Trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook Reels, video AI có thể “ra lò” liên tục với tốc độ công nghiệp, tối ưu thuật toán để tiếp cận người xem nhanh chóng. Dù chất lượng hoặc giá trị nội dung chưa chắc tương xứng, chúng vẫn có thể vượt mặt video do con người sản xuất. Điều này đặt các nhà sáng tạo nghiêm túc vào thế khó: hoặc chạy theo số lượng, hoặc đối diện nguy cơ bị lãng quên.

Với các nền tảng, thách thức cũng không nhỏ. Khi AI tạo ra nội dung quá nhanh và quá nhiều, kiểm duyệt thủ công trở nên bất khả thi. Nội dung độc hại, sai lệch hoặc “rác” thông tin có thể tồn tại hàng giờ, thậm chí hằng ngày trước khi bị phát hiện. Điều chỉnh thuật toán để ưu tiên nội dung sạch, mang giá trị thật vẫn là một cuộc đua chưa có hồi kết.

Nhà sáng tạo nội dung đối mặt nhiều thách thức ẢNH MINH HỌA: QUỲNH PHƯƠNG

AI không có lỗi. Nhưng khi nó bị khai thác để sản xuất nội dung đại trà, phi cảm xúc và thiếu trách nhiệm, hệ lụy sẽ đổ lên người xem thật. Trong bối cảnh AI phủ sóng mạnh mẽ, giá trị con người trong sáng tạo nội dung càng cần được bảo vệ. Các nhà sáng tạo nghiêm túc cần được trao cơ hội tiếp cận công bằng hơn với khán giả.

Các nền tảng phải mạnh tay với nội dung độc hại, tăng minh bạch trong phân phối và kiểm duyệt. Và trên hết, khán giả cũng đóng vai trò quan trọng: mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ đều là sự lựa chọn góp phần định hình không gian mạng - trong lành hay ô nhiễm, điều đó phụ thuộc vào cộng đồng.